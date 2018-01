O mercado de seguros é um dos que mais deverá será beneficiado pelas inovações das startups. Ideias simples que têm o poder de causar grandes transformações nao param de gerar novos modelos de negócios. É o caso da Metromile, que encontrou uma nova forma de oferecer seguros de veículos.

Segundo a startup, a forma tradicional de se contratar seguro de carro não é justa. Os motoristas que dirigem muito pagam o mesmo que aqueles que saem muito pouco com seus carros. Uma pesquisa feita pela empresa apontou que, nos Estados Unidos, 65% dos motoristas estão no grupo que dirige pouco e, com isso, subsidiam aqueles que usam seus veículos com maior frequência.

Na Metromile, o usuário paga o seguro do carro por milhas rodadas. Ele começa com um valor fixo de 30 dólares e paga 3,2 centavos de dólar para cada milha rodada. Assim, se o motorista rodar 500 milhas no mês, ele pagará 46 dólares de seguro ($30 fixo + $16 variável). Porém, para que o seguro também não fique muito caro para aqueles que precisam viajar de carro, a empresa não cobra as distâncias percorridas acima de 150 milhas num mesmo dia. Assim, se o usuário fizer uma viagem longa não será penalizado pelo modelo variável de cobrança.

Em termos de cobertura, os seguros da Metromile cobrem os mesmos itens que um seguro normal, como danos pessoais, contra terceiros, assistência 24h, veículo reserva, etc. E, para apurar as milhas percorridas, a empresa fornece um dispositivo para ser conectado à saída OBD-II, presente em todos os veículos, que transmite as informações para o aplicativo no smartphone. O aplicativo monitora também a forma como o motorista dirige e dá dicas para aumentar a segurança e reduzir o consumo de combustível.

A Metromile já está presente em 7 estados norte-americanos e expandindo rapidamente. Já levantou junto a fundos de Venture Capital cerca de 400 milhões de dólares, com o objetivo de suportar o seu crescimento para todo o território norte-americano e, quem sabe, para uma expansão internacional. Os investidores apostam que, tão logo a Metrofile se torne mais conhecida, não faltarão usuários batendo a sua porta!