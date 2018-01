“Banking is essential. Banks not.” Numa tradução livre isto significaria algo como: os serviços bancários são essenciais; os bancos não. A frase acima ficou famosa porque foi dita por Bill Gates em 1994. Causou enorme impacto na época, mas pouca gente entendeu de fato o que ele estava enxergando. Hoje, 22 anos depois, a visão de Gates começa a ficar mais clara para o consumidor em geral. Porque já vemos, na prática, situações em que usamos serviços bancários, sem usar os bancos.

market share no Reino Unido. Isto significa que 8 em cada 100 transações de câmbio entre pessoas físicas no Reino Unido são realizadas pela startup. Não me lembro de outra fintech que tenha uma participação de mercado tão relevante! Há algumas semanas atrás, eu escrevi sobre a Transferwise , uma startup que faz transferências de dinheiro entre países sem que o dinheiro de fato cruze as fronteiras. Ela encontra compradores e vendedores dentro de cada país e faz a compensação entre as partes. O fundador da empresa, Taavet Hinrikus, acaba de anunciar aqui no Money 20/20 , um dos maiores eventos de Fintech do mundo, que atingiu 8% deno Reino Unido. Isto significa que 8 em cada 100 transações de câmbio entre pessoas físicas no Reino Unido são realizadas pela startup. Não me lembro de outra fintech que tenha uma participação de mercado tão relevante!

A startup Tala – que nasceu com o nome de InVentures e mudou para o nome atual recentemente – encontrou uma forma de dar crédito para milhões de pessoas que, em países emergentes, estão excluídas do sistema bancário. Seu sistema usa mais de 10 mil pontos que funcionam como fontes de informações. Por exemplo, se pela conta telefônica, o sistema identifica ligações frequentes com mais de 5 minutos de duração, isto pode significar relações duradouras e este fato pode ajudar a traçar o perfil do consumidor. Milhares de informações como esta, cruzadas em tempo real, podem gerar uma pontuação que indique qual a probabilidade desta pessoa pagar o seu empréstimo. Até agora, 85% dos tomadores de crédito saldaram suas dívidas no prazo acordado, o que é um excelente percentual para uma empresa tão nova e que usa um método tão inovador. Mas o ponto importante para o post de hoje não é a forma como a Tala avalia o risco de crédito, mas o fato de estar emprestando dinheiro para milhões de pessoas, executando uma das tarefas mais antigas do sistema bancário, sem ser um banco.

Na área de pagamentos, também há inúmeros exemplos de empresas que estão desintermediando o segmento. O que nos leva a refletir sobre o que será o banco no futuro. Não tenho dúvidas de que ele continuará existindo, porém o mundo digital trouxe duas novas formas de se lidar com os produtos e serviços: fragmentação e colaboração. A experiência do consumidor é fragmentada, como nunca havia sido antes da era digital. Tomemos o setor de turismo como exemplo. Antes íamos a uma agência de viagens e contratávamos todo o pacote: passagens, hotel, aluguel do carro, passeios, restaurantes, shows. Hoje, temos aplicativos e sites especializados, que nos permitem fazer escolhas muito mais personalizadas e a custos menores. E esta fragmentação pressupõe a colaboração entre as empresas. Para comprarmos a passagem aérea, por exemplo, utilizamos um agregador/comparador que nos mostra todas as opções de vôos e companhias aéreas. Para isso, usa informações em tempo real de todas as companhias aéreas.

Estas duas características do mundo digital, a fragmentação da experiência do consumidor e a colaboração entre as empresas, nos permitem entender um pouco melhor a visão de Bill Gates há 22 anos atrás. Pois elas já são uma realidade nos serviços financeiros.