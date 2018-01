Escrevo hoje daqui de Berlim, um dos maiores hubs de Inovação do mundo, e com forte influência na arena global de Fintech. Aqui nasceram dois dos maiores cases de sucesso dentre os chamados Neobanks , o Fidor e o N26

Friendsurance, uma expoente do segmento conhecido como Insurtech (seguros + tecnologia). A Friendsurance é uma espécie de seguro entre amigos, que usa o conceito peer-to-peer (pessoa a pessoa) para juntar as redes sociais e as tradicionais seguradoras. O objetivo é reduzir o custo final ao segurado e dar mais transparência às apólices. Mapeando o ecossistema local, uma startup que chamou a minha atenção foi a, uma expoente do segmento conhecido como(seguros + tecnologia). A Friendsurance é uma espécie de seguro entre amigos, que usa o conceito(pessoa a pessoa) para juntar as redes sociais e as tradicionais seguradoras. O objetivo é reduzir o custo final ao segurado e dar mais transparência às apólices.

Baseado no conceito de economia compartilhada, o seguro entre amigos funciona da seguinte forma: indivíduos com o mesmo tipo de seguro formam pequenos grupos. Se, ao final de doze meses, nenhum sinistro tiver ocorrido, parte do valor total pago (cerca de 40%) volta para o grupo (cashback), que distribui o valor entre seus componentes. No caso de ocorrência de sinistros, o valor que retorna para o grupo é reduzido. Caso um sinistro tenha uma valor muito alto, que exceda o volume total do grupo, a seguradora assume o pagamento da diferença.

O alemão Michael Tomoff é um exemplo de cliente que vem usando a Friendsurance desde 2014. Somando os três anos de seguros, ele já recebeu de volta 682 euros, de um total de 1.675 euros pagos, ou seja, cerca de 40% de tudo o que ele pagou.

O tipo de seguro mais comum entre os clientes da empresa é o residencial. Mas outros também estão disponíveis, como o de despesas legais, muito comum por aqui. E em breve a Friendsurance terá também o seguro de carro, que promete balançar o mercado local.

Um efeito interessante notado pelos executivos da empresa é que a taxa de sinistralidade da Friendsurance é inferior à do mercado. A explicação é que o usuário pensa duas vezes antes de usar o seguro, uma vez que se ninguém do seu grupo usa, parte do dinheiro retorna para o seu bolso. Até o final de 2016, mais de 90% dos clientes da empresa receberam algum valor de volta. É por isso que os três fundadores da startup alemã acreditam que estejam ajudando a criar a forma como contrataremos seguro no futuro!