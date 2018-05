A semana que passou foi de grande turbulência para o segmento Fintech no Brasil. Num dia, o anúncio de um grande investimento no Neon (o maior de uma Série A no país). No meio da comemoração, apenas 24 horas depois, sai a notícia da liquidação da Instituição Financeira que suportava a sua operação e que, recentemente, havia adotado o mesmo nome (Neon) da empresa de pagamentos, justamente para aumentar a confiança dos clientes. Ainda na mesma sexta-feira negra, uma notícia de um possível vazamento de dados no Banco Inter, que recentemente fez o primeiro IPO de uma Fintech no Brasil. E que foi um sucesso! Dois casos emblemáticos que, aparentemente, teriam o potencial de abalar a confiança do mercado no segmento.

O caso do vazamento foi negado pelo Banco Inter, que explicou tratar-se de uma chantagem interna, rapidamente contornada pela empresa. Ainda é possível que mais informações venham à tona e a transparência será o melhor caminho pra se elucidar o caso.

Já no caso do Neon, há uma reflexão importante. O problema que atingiu o antigo Banco Pottencial não é diferente de outras situações que já vimos no mercado financeiro e resume-se à má gestão de uma Instituição Financeira.

Historicamente, a decisão dos usuários de serviços financeiros sempre esteve relacionada à confiança na solidez da empresa. Escolhia-se um banco por sua capacidade de se manter forte, independente do momento econômico. Isto no Brasil ajudou a concentrar ainda mais o mercado em poucos grandes bancos.

De um tempo para cá, no entanto, com a ascensão do mundo digital, este cenário começou a mudar. Para toda uma nova geração, a confiança vem da Experiência de Uso, muito mais do que do Balanço da empresa. Importa a relação com a marca e não, a solidez de seus números. Um bom exemplo no Brasil é o Nubank . Seu balanço apresenta grandes prejuízos ano após ano e sua marca está cada vez mais forte e mais desejada pelos usuários. Quando o usuário tem um problema qualquer com o Nubank, ele é rapidamente atendido por alguém com autonomia para tomar as decisões necessárias para resolver o seu problema e este momento se torna mais um ponto de fortalecimento da marca e, consequentemente, aumento da credibilidade que o cliente tem na empresa.

É neste contexto que temos que analisar o caso do Neon. Em poucos dias, outro banco estará suportando suas operações. A vida do cliente voltará à normalidade. E a experiência que o Neon proporciona continuará reforçando, em cada ponto de contato, a credibilidade na marca. Em pouco tempo este fato estará superado e o segmento poderá sair fortalecido desta história toda. Ficará o aprendizado da relevância na escolha de parceiros pelas startups, o que também é algo positivo. Mas, acima de tudo, estaremos seguindo em frente, no caminho de proprcionar produtos financeiros com uma experiência de uso mais agradável e simples e, muitas vezes, mais baratos do que os atuais. Venham eles de bancos tradicionais ou de startups de fintech, esta é a contribuição maior que a tecnologia está trazendo para este mercado.