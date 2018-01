O mundo digital flutua entre a fragmentação e a consolidação de produtos e serviços. Quando um segmento se desenvolve, ele inicia um processo de fragmentação da experiência. Vários aplicativos e sites surgem para resolver problemas específicos. Pense no número de redes sociais que usamos hoje em dia. Facebook para determinados conteúdos, Instagram para fotos e vídeos que registram momentos, LinkedIn para uso profissional, Twitter para notícias, mensagens e links, e por aí vai. Isto é fragmentação.

Na medida em que o segmento ganha maturidade, aparecem os players que consolidam experiências. Com serviços financeiros não é diferente. Nos últimos anos, vimos aplicativos para gerenciar despesas, para empréstimo estudantil, para cartões de crédito sem anuidade, e outras atividades bem específicas. Agora começam a surgir serviços que vão consolidar vários destes produtos. Um exemplo é o app Emma , no Reino Unido. A empresa pretende ser o único aplicativo financeiro dos millennials. Ele agrega contas em diversos bancos, cartões de crédito, investimentos, em diferentes instituições financeiras, para gerar insights valiosos para o consumidor. Por exemplo, ele promete reduzir as taxas pagas por serviços não solicitados, como seguros para saques não autorizados em cartões de débito. Ou juros excessivos em contas negativas.

Sem dúvida, uma visão mais holística da situação financeira de uma pessoa permite, em tese, fazer uma melhor gestão do seu dinheiro. É isso que o Emma promete, contando ainda com todas as funcionalidades dos bancos, ou seja, pagamentos, transferências, aplicações, etc. O usuário poderá fazer tudo através de um único aplicativo, movimentando suas contas sem sair do Emma.

O aplicativo está rodando em versão beta e será oficialmente lançado no primeiro semestre do ano. É uma fintech para se ficar de olho em 2018!