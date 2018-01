Acaba de ser lançado o banco estoniano-suíço Polybius, uma instituição financeira feita para a próxima geração. Durante os próximos 30 dias, investidores de todo o mundo poderão comprar tokens de investimento do Polybius, tudo devidamente criptografado. Esses tokens, o equivalente às ações do “velho” mundo, estarão sob a forma de um Smart Contracts numa rede blockchain e darão direito a uma participação nos lucros anuais do banco.

O Polybios usará não apenas uma rede blockchain, mas três, sendo cada uma para uma finalidade. A Ethereum, a mais robusta solução para Smart Contracts sustentará os tokens, como se fosse uma espécie de custodiante das ações do banco. A parte de documentação, inclusive o conteúdo a ser disponibilizado para os órgãos reguladores, será suportada pela Emercoin, uma rede blockchain que tem se destacado no mundo corporativo, já sendo utilizada hoje por empresas como a Deloitte, uma das big four do mundo da auditoria. E a parte transacional ficará a cargo de um rede blockchain privada, desenvolvida especialmente para esta finalidade, em colaboração com uma empresa especializada.

O projeto levou mais de um ano pra ser desenvolvido e é fruto de empreendimentos anteriores bem sucedidos. O primeiro foi o HashCoins, empresa fundada em 2013 para fabricar equipamentos de mineração de criptomoedas. Da HashCoins nasceu, dois anos depois, a HashFlare, um serviço de mineração de criptomoedas na nuvem. Com mais de 500 mil usuários, a startup se tornou uma referência por oferecer um serviço simples e confiável. Os sócios juntaram a experiência adquirida nestes anos com o expertise da Admiral Markets, líder no mercado de plataformas de negociação de moedas (forex) e daí nasceu o Polybius.

Na prática, o Polybius será um banco que oferecerá todos os serviços financeiros tradicionais, porém sem agências, com uma estrutura societária baseada em criptomoedas (ao invés de ações) e com uma infraestrutura tecnológica suportada por redes blockchain, sem servidores centrais, o que deverá levar seus custos para um patamar tão baixo, como nunca se viu na história da indústria financeira.