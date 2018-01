Mesmo com todos os avanços da tecnologia, levar uma carteira fina com poucos cartões ainda é um desafio para nós. Os homens ainda costumam ser mais seletos nos cartões que levam, pois as carteiras têm que caber nos bolsos das calças. Já as mulheres, que levam suas carteiras em suas bolsas, chegam a levar dezenas de cartões, entre crédito, débito, clubes de vantagens e programas de fidelidade. Por mais que o mundo digital esteja presente em nossas vidas, os diversos cartões ainda resistem e se fazem presentes em nosso dia a dia.

Várias startups têm buscado resolver este problema e hoje trago pra vocês mais uma, que chamou a minha atenção. Chama-se Fuze e resolveu usar um site de crowdfunding ( Indiegogo ) para fazer o o lançamento do seu produto.

No Fuze, o usuário consegue armazenar até 30 cartões de crédito, débito, cartões de lojas ou de clube de vantagens. Funciona com chip ou NFC (por aproximação) e tem um sistema de tracking que permite que o usuário receba uma mensagem no seu celular, caso tenha perdido o cartão. Isto é automaticamente identificado pelo cartão, quando ele entende que encontra-se a uma distância do celular maior do que a normal. Ele envia então uma mensagem pelo celular, mostrando num mapa a sua localização. O Fuze tem também um visor (tecnologia e-paper), que permite que o usuário veja que cartões estão cadastrados e no qual ele seleciona facilmente qual método de pagamento o usuário deseja usar.

O Fuze vem com um carregador e o fabricante informa que a sua bateria dura cerca de um mês. Vem também com um leitor de cartões para que o usuário possa cadastrar os seus cartões, embora isto também possa ser feito por meio da câmera do próprio smartphone.

Uma outra característica interessante do Fuze é o seu modelo de negócio. Diferentemente de outras startups, que têm tentado resolver o mesmo problema, o Fuze não cobra uma taxa por utilização. Ele é vendido a um preço fixo (U$89 na versão mais barata) e o usuário não paga nada mais quando o usa.

A campanha de crowdfunding do Fuze começou no dia 23 de maio e em apenas duas horas atingiu o objetivo de arrecadar U$50 mil. Em cinco dias, já passava de U$500 mil, ou seja, 10 vezes o valor da meta. Como ainda restam 25 dias de campanha, é possível que o Fuze se torne um dos maiores casos de sucesso de crowdfunding.