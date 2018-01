Em maio de 2017, o Banco Central dos EUA divulgou o mais recente relatório sobre como as famílias norte-americanas gerenciam o seu dinheiro. Num vasto material de 172 páginas, há algumas indicações que levaram analistas a considerar que a população do país está entre os piores poupadores do primeiro mundo. Por exemplo, 44% dos adultos dizem que não são capazes de cobrir uma despesa emergencial de 400 dólares. Para tal, seria necessário vender algum bem ou tomar dinheiro emprestado.

Foi com base nisso que o MoneyLion , um aplicativo de gestão financeira pessoal com mais de 1 milhão de clientes nos EUA, lançou o MoneyLionPlus, que combina despesas, crédito e investimentos do usuário com algoritmos baseados eme inteligência artificial. O objetivo é aumentar o valor poupado pelos usuários, oferecendo-lhes um guia para gerenciar melhor suas despesas, alternativas de investimentos simples com baixas taxas de administração e acesso a crédito com juros mais baixos. O aplicativo detectou que a maioria dos usuários compromete sua capacidade de poupar quando surge uma despesa inesperada. Neste momento, ele costuma recorrer à primeira opção de crédito que surge, geralmente com juros bem acima do mercado.