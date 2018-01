A 500 Startups, um dos fundos de investimento mais ativos e famosos do Vale do Silício, também conhecido pelo seu programa de aceleração de empresas, anunciou hoje a promoção da brasileira Bedy Yang e do Malasiano Khailee Ng a sócios-gerentes.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

Bedy ajuda a aproximar empresas brasileiras do fundo 500 Startups. FOTO: Arquivo pessoal

No comunicado, o fundo diz que não só aposta cada vez mais em estratégias globais, mas também vem ampliando sua presença no Vale do Silício, criando uma segunda aceleradora na região – a aceleradora hoje atua em Mountain View e São Francisco com um time de 35 colaboradores e 200 mentores associados.

Troquei um e-mail rápido com Bedy sobre o assunto para saber, afinal, o impacto da promoção para as startups brasileiras e latino-americanas? “Vou trabalhar bem mais nas estratégias ligados ao Vale do Silício, criação de comunidade global, treinamento de investidores e trabalho com co-investidores. E, sim, eu passo a tomar iniciativas mais focadas para a America Latina também”, me contou Bedy.

A 500 Startups aceitou uma série de startups do Brasil em seus últimos programas de aceleração e investiu em algumas. Segundo estatísticas oficiais, desde que entrou na 500 Startups, em 2011, Bedy agregou um portfólio de 50 empresas, sendo metade brasileiras.

Além de cuidar do investimentos internacionais, Bedy lidera a iniciativa 500 Women Syndicate, focada em investir em empresas fundadas por mulheres. Ela fundou também a Brazil Innovators (que hoje está sob o comando do André Monteiro) e faz parte do Kauffman Fellows Program.

Já Khailee Ng lidera o fundo 500 Durians, baseado no Sudeste Asiático, e fez 30 investimentos na Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, Filipinas e Vietnã.

Em um momento em que o Vale do Silício discute intensamente a questão da diversidade, a promoção de Bedy e Khaille também vem para dar um incentivo neste sentido. Segundo a 500 startups, do seu quadro de funcionários, 40% são mulheres e 33% da equipe nasceu fora do território americano.

O fundo da 500 startups tem hoje U$115 milhões (cerca de R$250 milhões) captados e investiu em mais de 850 empresas desde seu início.

Para quem não conhece o trabalho da Bedy Yang, já falei dela algumas vezes aqui no Link. Veja uma das entrevistas mais recentes.