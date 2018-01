Escritório colaborativo dentro da Invest Ottawa, no Canadá. FOTO: Divulgação Escritório colaborativo dentro da Invest Ottawa, no Canadá. FOTO: Divulgação

2015 já chegou agitado, cheio de notícias e movimentação também no mercado de startups. A partir deste ano, a ideia é criar aqui no Start um resumo semanal do que aconteceu no mercado, avisar sobre eventos e processos seletivos e mostrar links com conteúdo interessante para o empreendedor relaxar e ler durante o final de semana.

Prometo postar o resumo sempre que possível (porque de vez em quando a vida de jornalista fica mesmo muito confusa), aos sábados, aqui no blog.

Confira a seleção desta semana:

Inscrições abertas

– Já estão sendo vendidos ingressos para o Startup Weekend Florianópolis, de 20 a 22 de março. Amure Pinho, Felipe Matos e Marcos Buson estão entre os mentores. Serão três vencedores oficiais.

– Fapesp vai financiar projetos colaborativos entre startups do Brasil e Israel. O assunto foi tema de um post no blog esta semana. No link ao lado você encontra mais informações e dados sobre como se inscrever. O prazo termina do dia 5 de fevereiro.

– A Fiap vai dar uma bolsa de estudos na Singularity University para quem desenvolver o melhor projeto para solucionar a crise da água. As inscrições vão até o dia 15 de março.

– A Ford vai acelerar startups em parceria com a TechStars, nos EUA. Serão dez startups selecionadas para receber US$ 120 mil e três meses de mentoria intensiva. As inscrições estão abertas até 15 de março.

Vem aí…

As inscrições para participar do Programa Vai Tec, que vai oferecer até R$ 25 mil para o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. O programa integra a política Tech Sampa de apoio à inovação e quer estimular novas ideias para produtos, processos, aplicativos, jogos, técnicas ou metodologias. As inscrições começam no dia 2 de fevereiro.

O que você precisa ler este fim de semana

Is YouTube The Yahoo Of 2015?

Matéria bacana do TechCrunch para pensar sobre inovação. O artigo mostra como o YouTube estaria seguindo os passos de negócios como AOL, Yahoo e GeoCities, por passar quase uma década sem grandes inovações e de repente ver seu modelo ameaçado por players como o Facebook.

The Real Story Behind Jeff Bezos Fire Phone debacle and what it means for Amazon’s Future

Minha matéria favorita da semana, publicada na Fast Company. A revista conversou com funcionários da Amazon e conta todos os bastidores da produção às vendas do telefone da empresa, Fire Phone, que até agora foi um fiasco.

Entre as coisas interessantes que a matéria conta está o fato de que Bezos assumiu um comportamento bastante centralizador durante o desenvolvimento do produto. Para alguns desenvolvedores, o grande problema do Fire Phone é justamente o fato do smartphone ter sido desenhado pensando no que o Jeff Bezos queria e não no consumidor da Amazon – o que pra mim faz muito sentido.

Eu cobri o lançamento do Fire Phone aqui no Link e me lembro de ter feito exatamente esse comentário. Apesar o aparelho ter tecnologias bacanas, para mim parecia um produto que traria enormes vantagens para a Amazon e muito pouco benefício para mim como usuária.

Outro ponto interessante é que a matéria fala sobre o sonho de Bezos de que a Amazon se torne uma marca aspiracional como a Nike e a Apple, mas questiona como alguém que criou uma empresa baseada em preços super competitivos espera alcançar esse estágio de repente, com um telefone que inicialmente era super caro.

Yes, we can! O Empreendedorismo Feminino no Brasil em evidência no Mundo: Webdocumentário francês mostra perfil da Empreendedora brasileira.

A dica é do Girls in Tech. Ainda não consegui assistir, mas o tema por si só merece destaque. A íntegra está disponível online. No total foram 43 entrevistas com mulheres que atuam em diversos segmentos: Ongs, Grandes Empresas, Startups, Microempresas e Organizações Governamentais.

Fundadores de startups lucram antes que suas empresas

Oi? É isso mesmo. A matéria do Wall Street Journal mostra uma dessas coisas que parecem só acontecer no Vale do Silício. Os investidores estariam tão ansiosos para entrar em novos negócios que estariam permitindo que parte dos recursos aportados na empresa seja sacada pelos fundadores, em vez de serem usados para desenvolver a startup.

Elon Musk responde perguntas sobre tudo no Reddit

O papo será especialmente interessante para quem tem curiosidade de saber mais detalhes técnicos sobre a SpaceX e o projeto para ir até Marte.

O que aprendi sobre o mercado de startups do Canadá

A essa altura vocês já devem saber: fui para o Canadá em dezembro conhecer o ecossistema local e entender o interesse do país em levar startups brasileiras para lá. O conteúdo rendeu uma matéria de página dupla no Link e um post aqui no Start esta semana, no qual eu divido minhas impressões e coloco uma lista de contatos úteis para startups com interesse no mercado canadense. Se você ainda não leu, aproveite o fim de semana!

Aldo Rebelo é o novo ministro da Ciência e Tecnologia

O ministro Aldo Rebelo está no comando do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual faz parte o programa Start-Up Brasil, e todo mundo quer entender melhor o que esperar do ministro, que já foi autor de uma PL que “proíbe a adoção, pelos órgãos públicos, de inovação tecnológica poupadora de mão-de-obra” (PL 4502/1994).

Encontrei esse perfil sobre Aldo Rebelo na revista Piauí, que fala a Copa “padrão fuleco” comandada por ele quando estava na pasta dos esportes. Embora a matéria esteja focada na atuação dele por lá, dá uma ideia sobre o seu modo de trabalho. Outro texto que fornece mais algumas informações é esse aqui, do Estadão, da época em que ele foi anunciado como Ministro do Esporte. Para saber o que ele falou ao assumir o cargo no MCTI, clique no título.