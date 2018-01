Os fundadores da ZeroPaper, startup brasileiro que foi adquirida pela norte-amricana Intuit. FOTO: Divulgação Os fundadores da ZeroPaper, startup brasileiro que foi adquirida pela norte-amricana Intuit. FOTO: Divulgação

O Start tarda, mas não falha. O resumo da semana dessa vez entra no ar um pouco mais tarde do que o usual para destacar uma semana movimentada e cheia de boas notícias para o mercado brasileiro de startups.

Destaques do mercado brasileiro

– O ano começou com um exit. A norte-americana Intuit adquiriu a startup brasileira ZeroPaper, acelerada pela 21212, por um valor não revelado. A empresa foi fundada em 2012.

– A Cuponeria recebeu aporte de R$ 800 mil da Verus Group. A empresa, que pertence ao Buscapé Company, vai usar o novo aporte para investir no mercado mobile.

– O aplicativo de transporte de cargas SontraCargo recebeu investimento Série A de R$5 milhões liderado pelo fundo de investimento americano Valor Capital Group.

– A Anjos do Brasil anunciou que sua rede de investidores realizou aportes em três startups: Miarte, que atua na venda de sapatos online; 33/34, que quer resolver o problema de quem precisa comprar sapatos menores do que os tamanhos usuais; e Profes, plataforma de aulas particulares.

– O fundo de inovação e empreendedorismo Criatec II, criado com recursos provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Banco de Brasília (BRB), BADESUL Desenvolvimento e Bozano Investimentos, anunciou seus dois primeiros investimentos. As empresas Siteware e HTP Solution, ambas da área de Tecnologia da Informação, receberão aportes de até R$ 2,5 milhões. Criado em 2013, o Criatec II investe em empresas inovadoras com faturamento líquido anual de até R$ 10 milhões.A meta é selecionar 40 empresas em todo Brasil ao longo de 4 anos.

– O app Me Atende, que permite entrar em contato com o atendimento ao cliente de empresas por meio do app, foi o vencedor entre 650 startups inscritas de um desafio promovido pela Méliuz, site brasileiro de descontos e cashback. O concurso tinha como objetivo apoiar com R$ 50 mil e mentoria da Méliuz por cinco meses o projeto de empreendedorismo que trouxesse mais impacto para a sociedade e que fosse uma ideia inovadora.

Concursos, prêmios e oportunidades para empreendedores

– Pela primeira vez o Grande ABC receberá uma edição do Startup Weekend, evento que reúne pessoas interessadas em criar uma startup ao longo de um fim de semana para que elas trabalhem no desenvolvimento de projetos com ajuda de mentores experientes do mercado. A edição do ABC será realizada na Universidade Metodista nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. As inscrições estáo abertas no site do evento. Entre os mentores estão Camila Achutti e Flavio Estevam.

– A aceleradora WOW, da região sul do Brasil, está com inscrições abertas para uma nova turma de aceleração. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. A Wow já acelerou 15 startups e tem interesse em negócios nas áreas de agronegócios, biotecnologia e saúde, energia e eficiência, internet, mobile, B2B, óleo e gás, tecnologias para varejo. Inicialmente, a aceleradora investe entre R$ 50 mil a R$ 150 mil em cada projeto. Mais informações e inscrições no site da Wow.

– O PEIEX – Projeto Extensão Industrial Exportadora, está com inscrições abertas para capacitação gratuita de empreendedores no Rio de Janeiro. O projeto é uma parceira entre o Instituto Gênesis da PUC-Rio e a APEX-Brasil e ajuda pequenas e médias empresas a promover melhorias e a se preparar para entrar no mercado internacional. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail peiex-rj@puc-rio.br ou pelo telefone (21) 3527-1419.

O que você precisa ler este fim de semana

– O Gustavo Caetano, fundador do Samba Group, publicou um material entitulado “O Segredo das Startups de Sucesso“. O conteúdo, cheio de referências importantes a serem exploradas, é interessante principalmente para quem quer empreender ou está começando a sua startup por explicar como as startups atacam problemas e criam novas indústrias.