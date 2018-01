A Associação Brasileira de Startups (AB Startups) dá mais um passo para tentar mapear e organizar o ecossistema brasileiro de startups. A entidade quer criar este ano núcleos regionais em cada estado para estimular a reunião de empreendedores, legitimar as atividades pró-startups que têm acontecido nos estados e servir de porta de entrada para as atividades da associação.

O programa chamado Núcleos AB Startups vai realizar 15 eventos em 15 estados até o final de 2014. Eles terão duração de um dia inteiro e vão incluir sessões de troca de experiências, networking, integração e mentoria. A ideia é que esses núcleos estaduais sejam mantidos de maneira autocontrolada, sem a nomeação de líderes.

A AB Startups pede que a partir de hoje e até o dia 29 de março as startups interessadas se cadastrem no site da entidade. Dessa forma, poderão participar dos eventos que vão resultar na criação desses polos regionais para mapeamento do ecossistema de startups. Basta preencher um cadastro para, na sequência, ser informado sobre local, horário e detalhes do projeto.

O primeiro Núcleo ABStartups acontece no dia 1º de abril, em Brasília, e a expectativa é que 59 startups compareçam.

Os 15 estados que receberão eventos são Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Manaus, Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal.