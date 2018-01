O ‘Link’ é um dos curadores do YouPix Festival 2014, que na sexta-feira terá uma mesa sobre startups. FOTO: Divulgação O ‘Link’ é um dos curadores do YouPix Festival 2014, que na sexta-feira terá uma mesa sobre startups. FOTO: Divulgação

Com o fim da Copa do Mundo no Brasil, a vida começa a voltar ao normal. E para quem empreende ou quer em empreender há uma série de eventos e novidades previstos para a próxima semana. Confira os principais destaques na agenda do Start:

Domingo, 13/7

Você se interessa por Criatividade e Empreendedorismo? O Prof. Shlomo Maital de Technion, que foi professor de empreendedorismo do MIT durante 20 anos, vai dar um workshop na Universidade de São Paulo sobre criatividade para empreendedores. Inscrições e mais informações no site do evento.

Segunda-feira, 14/7

Prazo final para startups se candidatarem ao programa Start-Up Brasil. O último edital tem o objetivo de selecionar 100 startups até o final deste ano. As inscrições podem ser feitas pelo site do Start-Up Brasil. Lembrando que o edital para a seleção das startups é dividido em duas etapas. A primeira contempla 50 startups, sendo 75% das vagas destinadas a empresas brasileiras e 25%, a empresas internacionais. A segunda fase também selecionará 50 startups, nos mesmos moldes, e o cronograma terá início no próximo semestre, em data a ser definida.

Quarta-feira, 16/07

O Grupo de Empreendedorismo Digital do Centro de Competência de Software Livre (CCSL) do IME-USP, e com apoio do Núcleo de Empreendedorismo da USP (NEU) e a Agência USP de Inovação, realizam a primeira edição do Inova Sampa, evento que pretende ajudar participantes a encontrarem sócios e colaboradores para a startups. O evento terá a presença do Professor Emérito Shlomo Maital, de Technion, que atuou durante 20 anos como professor de empreendedorismo no MIT. Mais informações e inscrições.

Sexta-feira, 18/7

O Link faz parte da equipe de curadores do YouPix Festival mais uma vez. E no dia 18 de julho, às 18h30, eu estarei no palco Hue Hue Hub mediando a mesa “Transforme sua ideia em uma startup”, com dicas e experiências para quem quer começar sua empresa, mas não sabe muito bem como. A mesa terá a participação de Luciana Caletti (da LoveMondays, selecionada para o StartUp Brasil), Samir Iásbeck (da Qranio), Douglas Almeida (da Stayfilm), Alan Leite (do programa de aceleração da Startup Farm) e Gustavo Gorenstein Poup.com.br). O YouPix tem entrada gratuita. Mais informações e inscrições no site do YouPix Festival.

Sábado, 19/7

O CESAR.EDU realizará no dia 19 de julho o TECHDAY 3.0, a terceira edição do evento que promove a disseminação de conhecimento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O evento terá palestras online e minicursos apresentados por colaboradores do C.E.S.A.R. com grande experiência profissional. Serão três palestras e três minicursos nas áreas de front-end, cloudcomputing e segurança da informação. Para participar doTECHDAY 3.0,basta se inscrever pelo site do CESAR.EDU

FIQUE DE OLHO TAMBÉM….

Livro

A LaPresse Comunicação lançou o e-book “Assessoria de Imprensa para Startups”. A publicação é gratuita e aborda assuntos como o melhor momento para a startup iniciar seu relacionamento com a imprensa, a estratégia de divulgação adequada para cada perfil de notícia e até as métricas de resultados. Os download do e-book pode ser feito aqui.

Prêmio

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) receberá até o dia 20 inscrições para o “Prêmio Exportador de Ideias”. Para participar, os interessados devem produzir vídeos de um a três minutos de duração, apresentando ideias ligadas à tecnologia da informação. Os autores das quatro melhores iniciativas irão integrar uma missão ao Vale do Silício e participarão do evento TechCrunch Disrupt, realizado de 8 a 10 de setembro deste ano, em São Francisco, na Califórnia, com todas as despesas custeadas. As inscrições podem ser feitas no site da Apex.

