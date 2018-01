Braga (E) e André se conheceram em Stanford. FOTO: Divulgação Braga (E) e André se conheceram em Stanford. FOTO: Divulgação

Quem passa pelo processo de alugar um imóvel sabe bem as dores que envolvem esse processo. O brasileiro Gabriel Braga quis dar uma solução para o problema. Criou a startup Quinto Andar,uma espécie de Airbnb do aluguel de imóveis que tenta realizar pela web todas as etapas de uma locação.

A empresa adotou processos do site americano, como enviar gratuitamente um fotógrafo para o imóvel a ser alugado com o intuito de garantir que as imagens no site transmitam a realidade do local. Também criou uma tecnologia para que as visitas a um imóvel possam ser marcadas pela web, sincronizando o site com as agendas de corretores. Quando o negócio é fechado, o envio e análise de documentos é feita pela web.

“Queríamos criar um serviço que aumentasse a eficiência no setor resolvendo problemas de todas as pontas envolvidas”, diz Braga, que teve a ideia após um MBA na Universidade de Stanford, nos EUA, durante o qual trabalhou no Airbnb e conheceu os processos da empresa de perto.

A startup já recebeu uma rodada de investimento de um grupo de investidores e empreendedores e, por enquanto, só atua nas cidades de São Paulo e Campinas.