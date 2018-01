FOTO: EFE FOTO: EFE

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) vai apoiar a participação de 15 startups brasileiras na edição de março de 2015 do South by Southwest (SXSW), festival de música, tecnologia e cinema, realizado anualmente em Austin, no Texas (EUA), desde 1987.

Um edital contendo os critérios de elegibilidade e regras de participação

Os projetos serão avaliados sob os seguintes aspectos: maturidade, modelo de negócios e currículo dos membros da equipe. Os selecionados receberão treinamento para a apresentação a investidores estrangeiros e a inscrição no evento. Despesas com passagem e hospedagem não estão incluídas.

As empresas selecionadas vão integrar uma agenda preparada pela Agência que inclui a participação em uma sessão chamada Platinum Startup, na qual poderão ter acesso individual, por cinco minutos, a investidores estrangeiros, mentores e parceiros estratégicos, e contato com profissionais do mercado. (A Apex fez um ação parecida no SXSW 2014 e no TechCrunch Disrupt San Francisco deste ano).

Para a edição de 2015 do SXSW, a Apex diz esperar que temas como tecnologia e internet, com destaque para as tecnologias de smartdata, entretenimento, redes sociais e de conteúdo, sejam bastante relevantes. Produtos ou serviços na área de saúde e para os dispositivos vestíveis também devem ter destaque no evento.

Assim como na edição de 2014, haverá uma programação exclusiva para essas empresas, chamada de Startup Village, contendo painéis e conferências. Dentre as ações programadas, há ainda a SXSW Accelerator 2015, uma competição que congrega startups do mundo todo, promovida pela organização do festival.

De acordo com dados do próprio evento, desde 2009 aproximadamente 260 startups já participaram da competição das aceleradoras, dentre as quais quase metade recebeu financiamento e, juntas, as finalistas receberam US$ 1,75 bilhão em recursos.