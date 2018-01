Cliente pode escolher a variedade desejada, a quantidade e solicitar a entrega pelo smartphone. FOTO: Reprodução Cliente pode escolher a variedade desejada, a quantidade e solicitar a entrega pelo smartphone. FOTO: Reprodução

Vender maconha medicinal por meio de um app para smartphone, garantindo a entrega da erva em casa em menos de 10 minutos, é a proposta da Eaze, a mais nova startup a abrir as portas em São Francisco, na Califórnia.

Funciona assim: o cliente baixa o aplicativo e escolhe a quantidade e o tipo da maconha que deseja comprar. No cadastro, informa os dados que comprovam que ele tem uma licença para uso medicinal – nos EUA, a venda medicinal de maconha é legalizada em 21 estados, bastando aos usuários apresentar um cartão que identifica os consumidores de maconha medicinal para ter acesso ao produto. Assim que a conta é verificada e a validade do cartão confirmada, o aplicativo avisa o comprador sobre o tempo de entrega do produto, realizada em até 10 minutos.

Essa agilidade é garantida por um sistema de entrega feito por motoristas particulares, que podem se credenciar para fazer entregas pelo Eaze no site da empresa, mais ou menos nos moldes do app de carona Uber. No site, a Eaze afirma aos candidatos que seu produto tem um “ritmo de entrega três vezes maior do que outros produtos”.

“Quando falei para os meus pais a ideia de criar o Eaze, eles me acusaram de estar me tornando um traficante de drogas de luxo” disse o criador da empresa, Keith McCarty, para o site TechCrunch. O empreendedor afirma ter criado o negócio por causa de uma variedade de maconha chamada “Charlotte’s Web”, usada para tratar crianças com epilepsia. “São pessoas reais, com condições médicas reais que precisam dessa droga como remédio, e tem sido realmente animador e gratificante conversar com elas e saber que estamos fazendo algo para ajudar”, disse ao TechCrunch.

As discussões sobre a descriminalização da maconha estão avançando em todo mundo. Nos EUA, os estados de Washington e Colorado legalizaram recentemente a venda do produto para adultos maiores de 21 anos para uso recreativo, sem receita médica. Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), mostra que mais norte-americanos estão usando a droga para tratamento. Foi essa a oportunidade de mercado identificada pela Eaze.

O serviço tem parceria com todas as lojas autorizadas a vender maconha para fins medicinais nos arredores de São Francisco. A meta da empresa é expandir para outras cidades, no sul da Califórnia, Colorado e Washington