Aparelho mede consumo de água e envia mensagem com resultado pelo celular. FOTO: Divulgação/TechCrunch

Durante o fim de semana, antes do início do TechCrunch Disrupt, 132 equipes de desenvolvedores participaram de um hackathon promovido pelo evento. Os melhores projetos foram apresentados para uma banca de jurados na segunda-feira, 8, que elegeu um grupo de engenheiros da Intel como vencedores da competição.

O grupo criou o Shower with friends (Tome banho com seus amigos, em tradução literal) um sistema que pode ser acoplado ao chuveiro para medir quanta água uma pessoa consome durante um banho em relação aos seus amigos. O intuito, claro, é estimular a economia de água. A ferramenta foi pensada para cidade de São Francisco, mas teria grande utilidade em cidades como São Paulo neste momento.

Ao final do banho, o Shower With Friends envia uma notificação para o usuário mostrando quantos galões de água ele gastou no banho, se o consumo foi maior ou menor do que o do dia anterior e compara os resultados do usuário com o de seus amigos. Também permite desafiar amigos pelo app a gastar menos água.

A ideia surgiu de forma inusitada. Primeiro os desenvolvedores criaram um produto para medir quanta cerveja uma pessoa consome e comparar o resultado com o de amigos. O CEO da Intel Brian Krzanich viu a solução e teria perguntado a eles se a mesma tecnologia poderia ser usada em algum produto doméstico. Foi quando eles resolveram medir a quantidade de água que uma pessoa consome no banho.

Segundo eles dá para usar o produto para medir o consumo de água em outros itens domésticos como privadas e lava-louças. O grupo ganhou um prêmio de US$ 5 mil