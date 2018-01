Beyoncé agora é sócia do seu personal trainer. FOTO: AP Beyoncé agora é sócia do seu personal trainer. FOTO: AP

A cantora Beyoncé resolveu seguir os passos do seu marido Jay-Z, que negocia a compra do serviço de streaming de música Wimp, e empreender. A cantora transformou sua própria dieta em negócio.

Ela se associou ao seu personal trainer Marco Borges para lançar um serviço de entregas de refeições veganas – que exclui da dieta quaisquer alimentos de origem animal, incluindo ovos e derivados de leite, mel, entre outros.

A startup financiada pela cantora se chama 22 Days Nutrition (22 dias de nutrição), nome relacionado a um princípio defendido pela cantora de que são necessários 21 dias para se mudar um hábito ruim.

A companhia fará entregas semanais de refeições completas 100% naturais, incluindo alimentos sem glúten, lactose e orgânicos. Os preços de cada prato variam de US$ 9,76 a US$ 16,50 para refeições que podem incluir de um a três pratos naturais por dia.

Beyoncé está longe de ser conhecida pelos seus hábitos alimentares, mas seu envolvimento com o negócio não é por acaso: em 2013, ela e o marido fizeram uma dieta vegana durante 22 dias e desde então, diz a lenda que ela vem se esforçando para incluir mais vegetais e alimentos naturais na sua dieta.

“Tudo que você tem que fazer é tentar. Se eu consigo, todo mundo consegue”, declarou a cantora em um comunicado à imprensa.

Parceria

A ideia de criar o negócio, porém, partiu do personal trainer e agora sócio da cantora, Marco Borges. Beyoncé entrou na empreitada com investidora para dar uma forcinha ao negócio do amigo, que já usava a sua imagem há anos para promover a dieta dos 22 dias.

Borges é um treinador de celebridades experiente, com mais de 20 anos de carreira, e diz que o conceito da startup surgiu da demanda de amigos e clientes que adoravam as refeições naturais que ele prepara, mas não conseguiam fazer os pratos por falta de tempo ou habilidades.

“Nós todos sabemos a importância e o valor de comer alimentos naturais, mas frequentemente nos vemos presos a hábitos ruins que sabotam nossa saúde”, declarou.

Marco defende há anos o conceito de 22 dias para mudar um hábito ruim. Ele alimenta desde 2010 uma página no Facebook sobre o assunto, mas só agora fechou parceria com sua aluna Beyoncé para colocar um serviço de alimentação no ar.

Antes disso, o treinador já tinha uma linha de produtos com barras de cereais e um shake de proteína com a marca 22 days of nutrition. Ele também publicou um livro com receitas para serem preparadas ao longo de 22 dias da dieta.

Beyoncé pouco aparece no site da empresa, mas sua imagem já está sendo explorada em sites de defesa da culinária vegana. Parafraseando um dos mais recentes hits da cantora, Flawless (Perfeita), os vegetarianos dizem “saber porque a cantora acordou assim, perfeita”. A culpa, dizem eles, é da dieta vegana.