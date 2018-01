Alessandra Cursino, Rodrigo Cursino, Melissa Pontes e José Carrera formaram a equipe brasileira na competição. FOTO: Divulgação Alessandra Cursino, Rodrigo Cursino, Melissa Pontes e José Carrera formaram a equipe brasileira na competição. FOTO: Divulgação

“O Brasil pode ter perdido a Copa do Mundo de Futebol para o time alemão, mas na Copa Mundial de Testes de Software, realizada (ironicamente) na Alemanha, o time brasileiro é o campeão!”

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

É assim que a equipe do C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) comemorou o primeiro lugar na competição Software Testing World Cup, realizada nesta semana, na cidade de Potsdam, na Alemanha.

A equipe do C.E.S.A.R. durante a competição. FOTO: Divulgação

Na disputa, com duração total de três horas, os jurados distribuíram um software para cada equipe que deveria testá-lo, reportar os defeitos encontrados e produzir um relatório de testes. Além disso, a equipe deveria explicar a estratégia utilizada para testar a aplicação, que eles só ficavam sabendo qual era na hora da competição.

Representando a América do Sul, a equipe “CESAR Brazil” se classificou para a competição depois de vencer 36 participantes na primeira etapa, realizada online, em setembro. Na prova final, na Alemanha, o grupo formado por José Carrera, Rodrigo Cursino, Melissa Pontes e Alessandra Cursino, ganhou das equipes da Oceania, América do Norte, África, Europa e Ásia. Como prêmio, além do troféu, eles ganharam 3 mil euros.