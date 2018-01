Bel Pesce ganhou como representante da América Latina concurso com 1,9 mil participantes. FOTO: Etienne Jeanneret/Divulgação Bel Pesce ganhou como representante da América Latina concurso com 1,9 mil participantes. FOTO: Etienne Jeanneret/Divulgação

Além de cinco diplomas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), uma carreira que inclui passagens por empresas como Google e Microsoft e o desenvolvimento de cinco startups no Vale do Silício, a empreendedora Bel Pesce, de 26 anos, conhecida pelo seu livro A Menina do Vale, tem agora mais um título para colecionar.

Ela venceu 1,9 mil concorrentes como representante da América Latina no Women’s Initiative Awards, prêmio da Cartier que avalia projetos de mulheres empreendedoras de todo o mundo. É a primeira vez que uma brasileira ganha a premiação francesa, criada em 2006.

Bel criou no Brasil a FazInova, escola de empreendedorismo e habilidades pessoais que oferece cursos pagos e gratuitos tanto presenciais quanto pela internet. Ela se destacou com um novo projeto em desenvolvimento pela sua startup: uma rede social dos sonhos, para ajudar as pessoas a realizarem seus projetos. A ideia é que ao acessar o site da FazInova, as pessoas possam indicar qual o sonho da sua vida para que a ferramenta aponte caminhos para realizá-lo. “É uma honra trazer esse prêmio ao Brasil com um projeto sobre educação. O prêmio da Cartier é o primeiro passo da expansão global da FazInova, que será importante para nós em 2015”, declarou Bel.

Como prêmio, a empreendedora ganhou investimento de US$ 20 mil no negócio e um ano de coaching. Além dela, a brasileira Érica Foureaux, que desenvolve produtos ergonômicos para crianças com deficiências, também foi finalista do prêmio.

Bel ganhou fama no Brasil enquanto ainda estava no Vale do Silício, após publicar na internet seu livro A Menina do Vale, no qual dá dicas sobre empreendedorismo. O livro teve mais de um milhão de downloads, o que motivou Bel a voltar ao Brasil no início do ano passado.

Ela criou a FazInova sem investimento externo e ministrou pessoalmente os primeiros cursos da escola, realizados em salas de aula cedidas pelo Etapa.

Hoje, a FazInova tem sede própria em São Paulo e ela lançou mais dois livros, Procuram-se Super-Heróis e A Menina do Vale 2, que somam mais de 3 milhões de downloads e 100 mil cópias físicas vendidas.

