Uma das mais tradicionais e conceituadas incubadoras do País, o Cietec (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia) da Universidade de São Paulo (USP) anunciou uma mudança no seu processo seletivo: agora vai aceitar propostas de empresas durante o ano todo.

Os empreendedores interessados em incubar seu projeto no Cietec não precisam mais esperar as chamadas de processos seletivos a cada quatro meses. Pelo novo modelo, os gestores vão selecionar os projetos mais consistentes ao longo do ano todo para serem apoiados pela iniciativa.

Essas empresas selecionadas, no entanto, não vão direto para a incubadora. Antes, passarão por um programa de capacitação que inclui cursos e workshops sobre temas como agências de fomento e as metodologias Business Model Canvas e Lean Startup.

Após seis meses, os projetos serão reavaliados pelos gestores do Cietec para confirmação do processo de incubação.

“O mundo das startups é marcado pela dinâmica e agilidade dos empreendedores. O olhar atento para a abertura de oportunidades faz a diferença para quem quer construir um projeto relevante, sobretudo em áreas tecnológicas”, explica por meio de nota Sergio Risola, diretor-executivo da incubadora.

O novo processo seletivo já está em vigor no site do Cietec.

Mudança cultural na USP

Na semana passada, eu falei em uma matéria do Link sobre como professores e alunos estão tentando mudar a cultura empreendedora da USP focando no desenvolvimento ágil de empresas.

Um dos marcos recentes foi a realização do primeiro programa de aceleração de startups dentro de uma universidade pública brasileira, o Start-Up Farm.

O interesse pelo assunto já foi notado pela reitoria, que incluiu no seu plano de metas para 2015 a promoção ao empreendedorismo e a inovação. A Agência USP de Inovação tem trabalhado para levantar dados sobre a geração de empresas pelos alunos da universidade e acompanhado iniciativas na área. A mudança de mentalidade agora chega ao Cietec.

Segundo Risola, o movimento de parques e incubadoras mudou nos últimos anos e “a própria compreensão do mercado sobre a importância do movimento é mais positiva”. O aumento do interesse de investidores e “a chegada das aceleradoras, com programas bastante objetivos”, incentivaram os que atuam há mais tempo no segmento “a se adaptar aos novos tempos, sem perder a vocação demonstrada pelos indicadores que o Cietec apresenta”, afirmou em comunicado.