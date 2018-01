FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Mais uma grande empresa vai apoiar o desenvolvimento de startups no Brasil. A Coca-Cola fechou uma parceria com a aceleradora Artemísia para lançar o Coca-Cola Up, um programa para promover startups de alto impacto social.

Podem participar do programa startups que desenvolvam soluções para aumentar a empregabilidade dos jovens de até 25 anos, fomentem o empreendedorismo em comunidades de baixa renda e criem soluções pedagógicas inovadoras que levem o ambiente de sala de aula para a internet. A empresa precisa ter um produto ou serviço que esteja, pelo menos, em fase de prototipagem.

A proposta é selecionar duas startups, mas a Coca-Cola considera apoiar um número maior de startups caso tenha mais negócios promissores entre os inscritos.

As empresas selecionadas participação do programa de aceleração da Artemísia, onde receberão mentoria de empreendedores e executivos experientes, apoio na formatação do modelo de negócio, capacitação da equipe e possibilidade de firmar uma parceria estratégica com a Coca-Cola. Elas também podem ter o direito de testar seu produto ou serviço nas 125 comunidades onde o Coletivo Coca-Cola, plataforma de ações sociais da empresa, está presente, ou junto aos 30 mil jovens participantes da iniciativa

As inscrições vão até o dia 25 de janeiro no site do Coca-Cola UP. As startups vencedoras serão divulgadas no final de fevereiro de 2015.