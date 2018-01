Chip pode ser implantado na pele e controlado remotamente. FOTO: Divulgação Chip pode ser implantado na pele e controlado remotamente. FOTO: Divulgação

Em vez de tomar uma pílula anticoncepcional por dia, que tal usar um chip que tenha efeito contraceptivo durante 16 anos e que possa ser ativado ou desativado quando a mulher quiser? Esse é o mote de um projeto desenvolvido pela startup americana MicroCHIPS, que está sendo financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates, do criador da Microsoft Bill Gates, que apoia projetos que desenvolvem novas formas de uso de remédios.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

A startup de Massachusetts desenvolveu um chip que pode ser implantado embaixo da pele, na região das nádegas, braço ou abdome, e comandado por um controle remoto capaz de desativá-lo ou ativá-lo com poucos cliques, por um período de até 16 anos.

Ao contrário de outros implantes disponíveis no mercado atualmente, a vantagem desse chip é não exigir que a mulher vá até ao médico retirá-lo caso decida engravidar. Ela pode desativar o produto com o controle remoto por conta própria e ligá-lo novamente quando quiser.

O chip libera diariamente uma dose do hormônio levonorgestrel no organismo, usado por diversos contraceptivos, e mede 20 x 20 x 7 milímetros. Segundo a revista MIT Technology Review o produto começará a ser testado em breve e poderá chegar ao mercado em 2018.

Adaptação

Originalmente o produto estava sendo desenvolvido para liberar uma droga para o tratamento de osteoporose no corpo de pacientes que sofrem da doença. A ideia para o contraceptivo teria surgido há dois anos, após a visita de Bill Gates ao laboratório do pesquisador Robert Langer no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Gates teria perguntado a Langer se seria possível usar a tecnologia para criar um contraceptivo que pudesse ser ativado e desativado pela mulher e que durasse muitos anos.

O professor do MIT, que é fundador da MicroCHIPS e desenvolveu o produto na década de 1990 com os professores Michael Cima e John Santini, começou a trabalhar na novidade.

Bill Gates financiou o projeto com US$ 4,6 milhões por meio da sua fundação. Anteriormente, entre 2009 e 2010, a MicroCHIPS já havia recebido outros US$ 26 milhões de fundos de investimento.

O fundador da Microsoft tem investido em uma série de inovações na área de contraceptivos. Recentemente, sua fundação doou US$ 100 mil para uma dúzia de projetos com o objetivo de desenvolver camisinhas que sejam mais agradáveis de serem usadas.