Os investidores do Vale do Silício estão menos otimistas. Segundo uma pesquisa da Universidade de São Francisco, o nível de confiança desses investidores caiu pela primeira vez desde 2012, indo para 3.89 (em uma escala de 5) no terceiro trimestre de 2014, antes 4.02 no trimestre anterior, informa a Bloomberg.

O responsável pela pesquisa, Mark Cannice, disse que o número pode ter caído porque os investidores estão menos seguros de que terão retorno dos seus investimentos. O alto valor de mercado estabelecido para as startups são outro ponto sensível para os investidores.

O resultado segue a preocupação exposta por alguns grandes nomes do capital de risco nos EUA, como Marc Andreessen, que declarou que o mercado americano de startups pode estar correndo riscos demais e que as empresas estão gastando dinheiro muito rápido.

Outro investidor, Jim Breye, da Accel Partners, sugeriu que mesmo as empresas que não precisam de dinheiro agora, deveriam buscá-lo oportunisticamente enquanto eles ainda podem.

A pesquisa da Universidade de São Francisco foi baseada em uma entrevista com 33 investidores de capital de risco. Confira pesquisas anteriores no site da USF.