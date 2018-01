Política foi anunciada durante o evento “Construindo Startups de Classe Mundial”. FOTO: Divulgação Política foi anunciada durante o evento “Construindo Startups de Classe Mundial”. FOTO: Divulgação

A cidade de São Paulo acaba de ganhar uma Política Municipal de Estímulo à Inovação e ao Desenvolvimento de Startup, uma iniciativa batizada de Tech Sampa. O programa foi anunciado nesta sexta-feira, 29, durante o fórum “Construindo Startups de Classe Mundial”, que reuniu líderes de governo e empresários do setor de tecnologia.

O objetivo da política, segundo a secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, é estimular a inovação e o empreendedorismo tecnológico, apoiar a criação e o desenvolvimento de startups nos diferentes estágios de crescimento, promover a competitividade e desenvolvimento sustentável de produtos e serviços de conteúdo tecnológico da cidade e consolidar o ecossistema de startups, atraindo e mantendo startups com alto potencial de crescimento na cidade.

A prefeitura quer validar a matéria publicada esta semana pelo site do jornal britânico Financial Times, que aponta São Paulo como o ecossistema mais forte de startups no Brasil.

“Nós estamos lançando hoje uma política abrangente de apoio ao empreendedorismo na área tecnológica. Às vezes uma bela ideia morre por falta de apoio. Teremos um ciclo de negócios para empresas que estão nascendo e precisam de um apoio governamental”, afirmou o prefeito Fernando Haddad no lançamento.

A política oferecerá apoio por meio de quatro programas específicos:

Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC

Vai apoiar financeiramente com R$ 25 mil projetos inovadores ligados à área de Tecnologia da Informação e Comunicação. “A Agência São Paulo de Desenvolvimento vai apoiar atividades de tecnologia de informação e comunicação com foco nos jovens de baixa renda da periferia”, afirmou o secretário Arthur Henrique (Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo.

O Programa de Fomento e Pré-Aceleração de Startups

Oferecerá apoio financeiro, mentoria e infraestrutura para acelerar startups em estágio inicial. Segundo o secretário Marcos Cruz (Finanças e Desenvolvimento Econômico), editais de apoio selecionarão entre 50 e 70 empresas, que receberão capacitação e apoio de R$ 50 mil a R$ 60 mil.

Apoio a Aceleração de Startups

Um conjunto de ações estratégicas para potencializar o crescimento de startups que já passaram pelo estágio inicial anterior de desenvolvimento. Esse apoio será oferecido em parceria com o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), responsável pelo programa Startup Brasil.

Programa de Apoio à Capitalização de Startups

Iniciativa que quer aumentar a base de investidores-anjo da cidade. A prefeitura vai organizar uma série de ações e parcerias para facilitar a obtenção de capital de risco junto a instituições financeiras públicas ou privadas, bancos de desenvolvimento, empresas públicas que promovem o desenvolvimento econômico e social, sociedades e fundos de financiamento e investimento específicos, bem como ações para umentar a base de investidores-anjo na cidade de São Paulo.

Esses programas serão comandados, de acordo com seus objetivos, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e pela Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico.

Além disso, a Secretaria Municipal de Transportes continuará à frente do Laboratório de ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) e Padrões Abertos da Cidade de São Paulo, que busca fomentar a pesquisa e apoiar a criação de Startups e soluções voltadas para a melhoria da mobilidade urbana.