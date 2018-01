O Programa Start-Up Brasil divulgou na noite de ontem a lista dos 52 projetos selecionados para a terceira turma do programa. Foram escolhidas 42 empresas nacionais e 10 internacionais.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

Para receberem os recursos do programa as startups selecionadas terão, a partir da publicação do resultado no Diário Oficial da União, 60 dias para associar-se a uma das 12 aceleradoras parceiras do Start-Up Brasil. Apenas startups que fecharem acordo com as aceleradoras serão apoiadas pelo Programa.

Confira as listas: