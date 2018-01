Os fundadores da startup Nexer comemoraram o prêmio ao lado dos organizadores do Startup Farm. FOTO: Ligia Aguilhar/Estadão Os fundadores da startup Nexer comemoraram o prêmio ao lado dos organizadores do Startup Farm. FOTO: Ligia Aguilhar/Estadão

A Startup Farm realizou ontem em Belo Horizonte o DemoDay da sua 11a. turma de aceleração. O programa itinerante roda o País para ajudar a fomentar o mercado de novas empresas de tecnologia e, dessa vez, deu apoio a 49 empreendedores de 16 startups em Belo Horizonte, um dos principais polos de startups do País na atualidade, ao longo de cinco semanas. Apesar de ter sido realizado na cidade, o programa da Startup Farm atraiu empreendedores de todo o País.

O programa de aceleração foi um dos primeiros no Brasil, criado em 2010 por Felipe Matos, atual diretor do programa Start-Up Brasil (veja matéria que já publicamos aqui no Start sobre a história da Farm), e tem como diferencial não fazer aportes financeiros nem cobrar equity (participação acionária) nas empresas aceleradas. O programa é mantido com a ajuda de parceiros, como Sebrae, Senai Fiemg, IBM, Centro Cape e o espaço de coworking The Plant, por exemplo, que apoiaram a última edição.

Sete empresas foram selecionadas para apresentar seus projetos a um grupo seleto formado por empreendedores, empresários e investidores que foram mentores das startups ao longo do programa e que votaram para eleger a melhor startup da 11 edição do programa.

A vencedora foi a startup Nexer, criadora de um sistema de inteligência veicular e predição de reparos. A startup desenvolveu um dispositivo que coleta informações sobre um veículo e envia dados para um aplicativo para motoristas e um software para concessionárias, gerando inteligência e controle de informações de manutenção dos automóveis.

A ideia é alertar os motoristas pelo aplicativo sobre quando for a hora de fazer a manutenção de diferentes parte do automóvel, enquanto ajuda as concessionárias a aumentar a receita com serviços pós-venda, para que elas possam procurar o cliente na hora certa em que ele necessita, por exemplo, de uma revisão. O sistema também é capaz de identificar quando o carro se envolve em um acidente, alertando a concessionária a entrar em contato com o cliente para auxiliá-lo com os serviços que forem necessários.

“Cerca de 30% do faturamento das concessionárias vem do pós-venda e nosso sistema quer ajudar a fidelizar o cliente neste momento em que a maioria está registrando queda nas vendas”, explicou Danilo Batista, que fundou a startup com mais três pessoas.

Os empreendedores estimam que o seu mercado de atuação movimenta cerca de R$ 32 bilhões por ano e têm como meta vender 10 mil dispositivos para serem instalados em carros no primeiro ano da empresa.

Caronas

O segundo lugar ficou com a startup Bynd, desenvolvedora de um software de caronas corporativas. A ideia é reduzir o custo de empresas com estacionamentos corporativos estimulando os funcionários de uma mesma companhia ou de companhias vizinhas a oferecerem caronas entre si.

Segundo a startup, o mercado de vagas de estacionamento — que podem chegar a até R$ 800 por mês em regiões com o Itaim, em São Paulo — movimentou R$ 3,4 bilhões no ano passado. A proposta é que as empresas economizem o dinheiro investido nessas vagas assinando o sistema de gerenciamento de caronas da startup, que custará de R$ 500 a R$ 10 mil de acordo com o tamanho da companhia.

“Para que o sistema funciona precisamos gerar engajamento entre as pessoas, por isso, além de oferecer mais segurança pelo fato de elas estarem pegando carona com colegas de trabalho, vamos permitir que as pessoas ofereçam caronas específicas para atrair pessoas com interesses semelhantes e alertar sobre as pessoas que estão próximas do trajeto do motorista para dar mais flexibilidade na carona”, explicou Gustavo Gracitelli, cofundador da Bynd.

A startup também vai permitir que as empresas ofereçam benefícios aos funcionários e citou em seu pitch o caso de uma empresa que pretende oferecer um iPad como brinde para o funcionário que desistir de usar a vaga corporativa.

Gracitelli contou que teve a ideia de criar a empresa quando participou de uma palestra de inovação com Romeo Busarello, diretor da Tecnisa. Ontem, a startup comemorou ter fechado seu primeiro contrato com um cliente corporativo, que é justamente a Tecnisa.

O terceiro lugar do DemoDay da Startup Farm ficou com a startup Virturian, que tem o objetivo de ajudar as indústrias a aumentar sua produtividade, reduzindo as paradas ocasionadas por falhas nos motores elétricos. A solução criada pela startup monitora as máquinas e indica a saúde do equipamento, para que os técnicos possam reduzir as paradas acidentais e programar manutenções que gerem menos perdas.

“A indústria perde por ano R$ 2,5 milhões com paradas por falhas equipamentos”, explicou o cofundador da startup, Carlos Barreto. Segundo ele, a tecnologia desenvolvida pela empresa ajuda a reduzir 50% das paradas e pode ser usada por empresas do mundo todo.

Confira as demais finalistas do DemoDay da Startup Farm em BH

eCamarotes: Marketplace que pretende ajudar nas vendas de espaços vips de casas noturnas, estádios e shows, facilitando a compra desses espaços pela web e permitindo às empresas criar promoções e enviar descontos de última hora para sua base de clientes caso haja ociosidade de algum espaço, reduzindo os riscos e perdas dos organizadores desses eventos.

Makery: A startup busca financiamento para construir o protótipo de um equipamento doméstico modular de baixo custo que combine as funções de impressora 3D, fresa e corte a laser para os entusiastas do movimento makers, pessoas que gostam de criar e fabricar suas próprias ferramentas. A ideia é fazer parcerias com Fab Labs e criar uma plataforma com conteúdo para as pessoas terem acesso a tutoriais e moldes de impressão.

Planti: A startup quer ajudar pessoas de grandes cidades a terem mais verde nas suas vidas criando uma espécie de “planta inteligente”. A startup desenvolveu um dispositivo que indica a hora certa de regar uma planta, reduzindo a mortalidade por excesso ou falta de umidade. O produto consiste em um dispositivo a ser colocado na terra e que possui uma lâmpada que fica vermelha quando a planta precisa ser regada. A cor da lâmpada muda para verde quando a terra atinge a umidade ideal.

Recruta-se: Serviços de recrutamento e seleção de profissionais de TI, que pretende ajudar as empresas a diminuir a dificuldade e o custo de encontrar um profissional na área devido a escassez de mão de obra, buscando o profissional ideal para cada vaga por meio de um processo que envolve o cruzamento de dados de redes sociais.