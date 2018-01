Imagine ter a chance de desenvolver um negócio na área de entretenimento dentro da The Walt Disney Company, tendo acesso direto a toda a estrutura da companhia e aos executivos de empresas como Pixar, Lucasfilm e Marvel?

Desde ontem, isso é uma realidade possível inclusive para empresas brasileiras. A Disney acaba de lançar nos EUA a Disney Accelerator, uma aceleradora de startups que vai selecionar 10 empresas para desenvolver e aprimorar seus negócios ao longo de 13 semanas com a ajuda dos mais altos executivos do mercado e da própria Disney. A aceleradora também vai investir mais US$ 120 mil em cada empresa para ajudá-las a decolar.

A Disney Accelerator foi criada com o apoio da Techstars, uma das maiores aceleradoras americanas. Aceleradoras são, a grosso modo, uma espécie de escola de desenvolvimento de startups. Durante um período curto, que em média dura de 4 a 6 meses, as aceleradoras oferecem aulas e suporte para o empreendedor amadurecer a sua ideia de negócio ou empresa iniciante e torná-la apta a crescer o máximo no menor tempo possível. Para isso, as startups selecionadas contam com a ajuda de mentores, que são empreendedores e executivos experientes em gestão de negócios. No final, a maioria das aceleradoras ainda faz um investimento pequeno para estimular o negócio em troca de participação acionária na empresa.

As inscrições para o processo seletivo da aceleradora da Disney já estão abertas. Podem participar startups de tecnologia de todo o mundo que tenham uma ideia inovadora para produtos e serviços na área de entretenimento e mídia. Mas a aceleradora destaca: não quer saber de ideias para sua empresa, mas, sim, de inovação. Sugestão de peças, brinquedos e atrações para os parques Disney serão vetadas.

Cada empresa receberá US$ 20 mil em investimento ao ser aprovada no programa. E terá acesso a mais US$ 100 mil em troca de participação acionária da aceleradora no negócio. As empresas selecionadas passarão as 13 semanas em Los Angeles, no coração da indústria de entretenimento, e terão acesso aos recursos e escritórios da The Walt Disney Company, como Disney Animation, Pixar, Marvel, Lucasfilm, ESPN, ABC, Walt Disney Parks and Resorts, entre outros. (Veja a lista completa dos mentores).

O processo seletivo exige que a empresa explique sua oportunidade de mercado, apresente a equipe, a ideia e como vai executá-la. O plano de negócios ficará de fora dessa primeira análise.

As inscrições vão até o dia 16 de abril e o programa está previsto para começar em 30 de junho. Ao final do período de aceleração, no fim de setembro, as dez empresas escolhidas ainda participação de um Demo Day, no qual as startups poderão apresentar os seus negócios para grandes empresas e investidores da área de entretenimento.

As inscrições podem ser feitas no site da Disney Accelerator.