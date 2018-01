Divulgação

Fábio Freire criou o app baseado na sua experiência como prestador de serviços na área de TI Fábio Freire criou o app baseado na sua experiência como prestador de serviços na área de TI

Nada causa mais pânico em um usuário de computador do que aquele momento em que o produto apresenta um defeito, trava, e todo o conteúdo fica preso na máquina até que um técnico possa avaliar o problema.

Um empreendedor de Pernambuco decidiu criar uma forma alternativa para dar aos usuários uma opção mais rápida de encontrar um técnico disponível nesses momentos. A ideia dele é que se é possível chamar um táxi ou pedir comida pelo telefone com apenas um toque, por que não chamar um técnico com alguns toques em um aplicativo?

Foi assim que Fábio Freire criou o FindUP, que funciona como um Uber do técnico de informática. Na tela de chamados do software, o usuário insere seus dados, descreve o problema, informa a data e o horário em que deseja ter o serviço realizado. O técnico mais próximo receberá um alerta em seu smartphone com todos os detalhes do chamado e confirmará a sua ida ao local na data e no horário solicitado.

Para garantir que o técnico vai cumprir com o prometido, a empresa exige que todos os técnicos cadastrados no FindUP façam um check-in ao chegar ao local. Após o conserto, ele deve enviar um relatório de atendimento técnico incluindo fotos e descrição do que foi realizado, para só então fazer o check-out do local. O usuário tem a opção de avaliar o profissional ao fim do atendimento pelo aplicativo.

O FindUP nasceu de uma demanda interna da empresa de Freire, a QE2 tecnologia, que já prestava suporte técnico para empresas. “Nosso call center recebia um chamado do cliente, acionava por telefone um técnico daquela região, orientava sobre o problema, indicando quem ele deveria procurar e quando. Na sequência, ainda por telefone, era preciso controlar e rastrear o técnico até a conclusão do serviço. Achávamos que era possível otimizar esse cenário e não sabíamos como, pois nossa expertise naquele momento não era desenvolvimento, mas sim, a prestação de serviços”, diz Freire.

A ideia de criar o aplicativo foi colocada em prática após o empreendedor participar, no ano passado, da primeira turma do TI de Impacto – Programa de Capacitação Empresarial para o Desenvolvimento da Estratégia de Inovação da Softex.

A empresa diz que até agora tem 1.200 técnicos cadastrados – para usar o app, os técnicos se credenciam como empreendedores individuais ou como pessoas jurídicas para a prestação de serviços. A desenvolvedora do app checa todos os dados, incluindo o seu perfil profissional.

Como o serviço foi lançado inicialmente em Pernambuco, o número de técnicos disponíveis em SP ainda é pequeno: são 95 profissionais até agora.

O FindUP tem versões para o sistema Android e desktop. Uma versão para o sistema operacional IOS é prevista para “breve”. Para usar o serviço, o usuário paga R$ 99 pelas primeiras 3 horas e R$ 14,99 para cada hora adicional. O pagamento é feito por meio do aplicativo, com um cartão de crédito a associado a uma conta do PayPal.

