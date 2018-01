Fone é criado em uma impressora 3D a partir de fotos da orelha do usuário. FOTO: Reprodução Fone é criado em uma impressora 3D a partir de fotos da orelha do usuário. FOTO: Reprodução

Uma startup americana promete acabar com o problema dos fones de ouvido que vivem caindo da orelha do usuário. A Normal cria versões personalizadas de fones no formato exato para encaixar na orelha do usuário. Para isso, usa apenas um aplicativo para smartphones e uma impressora 3D.

O processo de produção é simples: basta o usuário baixar o aplicativo da Normal no smartphone e tirar uma foto de cada orelha. Depois, escolhe a cor, o tamanho do fio e envia os dados para a empresa.

A partir dessas informações a Normal cria um fone que se encaixe com perfeição em cada orelha do usuário, imprime o produto em uma impressora 3D e envia para o consumidor no prazo de 48 horas. Cada fone custa US$ 199.

A startup foi criada por Nikki Kauffman, esposa de Ben Kauffman, fundador da Quirky, uma plataforma para desenvolvimento de produtos de forma colaborativa, na qual os usuários podem enviar sugestões de novos produtos a serem desenvolvidos, assim como votar e colaborar para a melhoria de outras ideias submetidas ao site. Os melhores produtos são fabricados e colocados à venda.

A partir da experiência na Quirky, Nikki resolveu levar a impressão 3D para o grande público. Segundo ela, normalmente uma pessoa que quisesse um fone de ouvido personalizado precisaria gastar milhares de dólares e esperar por semanas pela fabricação. “As pessoas falam sobre a impressão 3D e a customização em massa como o novo futuro da manufatura, mas ainda não foi criado um bom aplicativo para essa tecnologia”, disse Nikki ao TechCrunch.

Por enquanto, a empresa só aceita pedidos nos EUA e por meio do seu aplicativo, mas promete abrir uma loja física também nos EUA em agosto. Nos planos também está oferecer a customização de outros produtos futuramente.

O negócio recebeu um investimento de US$ 5 milhões de investidores-anjo e tem por trás empresas como RRE Ventures, Maveron, NEA, Social + Capital Partnership e Vegas Tech Fund.

Veja o vídeo que explica como funciona o processo de desenvolvimento dos fones:

