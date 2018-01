A plataforma de ensino online de idiomas LinguaLeo fechou uma parceria com o programa Start-Up Brasil e a aceleradora Wayra para auxiliar empreendedores a aprimorarem o inglês. O acordo prevê um ano de acesso gratuito ao novo curso “Inglês para Startups” lançado na plataforma e vai funcionar como mais um passo do programa de aceleração das startups do Start-Up Brasil. Todas as empresas aceleradas pela Wayra (inclusive as que não fazem parte do Start-Up Brasil) também terão direito ao curso.

O número de empreendedores que não falam inglês de fato é significativo e esta é uma deficiência enorme para uma empresa do mercado de startups. Na semana passada, quando estava na conferência Case, conversei com um expositor de uma empresa americana que lamentou ter tido pouca interação com os participantes do evento porque a maioria dos empreendedores não falava inglês.

Segundo a LinguaLeo, o curso que será oferecido para as empresas do Start-Up Brasil foi lançado também na Rússia e Turquia. Consiste em um o programa de três cursos com vídeos, áudios, diálogos e exercícios que aborda temas do ecossistema de startups como a construção de um Canvas (ferramenta para criação de um plano de negócios) e o processo de busca de investimentos. O vocabulário ensinado pelo curso prioriza o que é necessário para os empreendedores interagirem com outros empreendedores, clientes, parceiros e investidores.