Já imaginou ter um forcinha de Mark Zuckerberg para colocar um aplicativo no mercado? O Facebook abriu as inscrições para o FbStart, uma espécie de programa de aceleração da rede social que vai fornecer para as startups escolhidas acesso a um pacote de ferramentas e serviços de tecnologia no valor de até US$ 30 mil, além da possibilidade de conhecer e usar em primeira mão algumas novidades que estão sendo testadas pela rede social, participar de eventos e receber suporte da equipe da rede social.

O programa é aberto para startups do mundo inteiro, mas focado exclusivamente em empresas que desenvolvem aplicativos para tablets e smartphones e que tenham lançado um aplicativo na Apple App Store, loja do sistema iOS, ou no Google Play, do sistema Android, há pelo menos 30 dias.

O programa foi anunciado durante a última conferência de desenvolvedores do Facebook, em abril, e mostra a intenção da rede social de estreitar laços com as startups para que elas desenvolvam soluções para dispositivos móveis em torno da sua plataforma.

Quando anunciou, neste ano, que pela primeira vez o número de acessos a sua rede social por dispositivos móveis superou os acessos por desktop, Zuckerberg deixou bem claro que vê nos aplicativos o futuro da rede social. O Facebook tem hoje o Creative Apps, um departamento exclusivo focado em soluções para dispositivos móveis que trabalha para fragmentar funções da rede social em diferentes aplicativos, como já acontece hoje na área de mensagens, com o Messenger e WhatsApp, fotos, com o Instagram, e notícias, com o Paper.

O programa foi dividido em dois grupos: o primeiro, chamado Bootstrap Track, é para startups iniciantes, que acabaram de colocar o seu aplicativo no mercado, e vai oferecer até US$ 5 mil por startup em serviços.

O segundo, chamado Accelerate Track , tem foco em startups um pouco mais maduras e que tenham como desafio fazer seu aplicativo crescer – ou escalar, como se diz no jargão empreendedor. Para essas, o Facebook oferece um pacote de ferramentas e serviços de até US$ 30 mil.

Entre os serviços no pacote de benefícios está o acesso ao programa “Facebook Start to Sucess”, chamado no Brasil de “Rota do Sucesso”, e que oferece, durante um mês, apoio para divulgar uma marca e atrair novos clientes por meio de anúncios na rede social.

A empresa não divulgou um prazo-limite para inscrições, nem quantas startups vai escolher para sua primeira turma de aceleração, mas afirma que espera formar o grupo até o fim do mês de junho. A previsão é que a primeira turma conclua o processo de aceleração no dia 30 de abril de 2015.

As startups escolhidas serão avaliadas por critérios como potencial de crescimento, qualidade, engajamento e investimentos anteriores que o aplicativo tenha recebido.

São parceiros do programa Adobe, Appurify, Asana, Blue Jeans, Desk.com, HootSuite, MailChimp, Proto.io, Quip, SurveyMonkey, Transifex, UserTesting e Workable.

Mais detalhes sobre cada pacote e a ficha de inscrição podem ser encontradas na página do programa FbStart.

