Quem vive em São Paulo sabe que não está entre as coisas mais fáceis da vida ir a uma exposição de sucesso ou ao restaurante da moda. As filas estão por todos lugares, seja nos restaurantes que há anos agradam os paulistanos com o Mocotó, que um fim de semana sim e no outro também têm dezenas de clientes em sua porta esperando por uma mesa, ou na Pinacoteca, que nem nos feriados deixa de abrigar longas filas de paulistanos curiosos pela exposição de Ron Mueck.

Startups brasileiras querem ajudar a resolver esse problema que acontece não só em São Paulo, mas em todo Brasil. No último ano surgiram diversas empresas criadoras de soluções para tornar a espera do usuário na fila menos cansativa ou para fornecer informações dos melhores horários para visitar um local. O Start fez uma seleção de quatro startups que atuam nesse mercado. Confira:

Tem Fila?

O aplicativo disponível para os sistemas iOS e Android permite consultar o tempo de espera de estabelecimentos de qualquer tipo. Os usuários podem compartilhar informações sobre filas pelo aplicativo ou diretamente no site. Também é possível verificar sugestões de estabelecimentos para ir na região em que o usuário está e qual o tempo de espera nesses locais, assim como ver detalhes como fotos, endereço e telefone dos estabelecimentos. O aplicativo ainda indica o caminho para se chegar ao local desejado.

O Tem Fila? utiliza informações diretamente do Foursquare, que possui um banco de dados completo, e funciona como uma rede colaborativa por meio da qual os próprios usuários ajudam a manter as informações sobre as filas atualizadas. “Fico incomodada com esperas enormes e sei que muitos se sentem da mesma forma, por isso resolvi levar a minha ideia à StartUp Weekend de São Paulo”, diz Fernanda Lagroteria, sócia-fundadora e diretora de comunicação da Inventors Inc, startup que desenvolve o app.

O projeto surgiu no próprio evento, junto com outros participantes, abrindo espaço para a criação do que viria a ser a startup “Tem Fila?”, quase um ano depois. Segundo o grupo, a ideia ganhou mais força quando foi constatado por meio de entrevistas que os donos de estabelecimentos não se incomodam com a longa espera pela qual passam seus clientes, e que eles vêem, na verdade, as filas na porta com grande satisfação.

Não fico na fila

O site colaborativo indica o melhor horário para encarar uma fila, seja para visitar uma atração turística ou para ser atendido mais rapidamente no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de uma empresa. O Não Fico na Fila utiliza como base cronogramas fornecidos pelos próprios estabelecimentos indicando os horários com maior movimento. Também usa informações cadastradas em tempo real por outros usuários do site, que indicam quanto tempo estão aguardando na fila de determinado local.

A ideia é fornecer dados também para empresas para que elas melhorem seus serviços e evitem aparecer no ranking das que possuem maior tempo de espera.

A startup Não Fico na Fila foi criada em 2009, na França, onde tem quase 900 empresas cadastradas. O site surgiu após o fundador da empresa, Emmanuel Alquier, esperar por duas horas no Museu do Palácio de Versalhes, na França, e descobrir que na entrada havia uma tabela indicando os horários de pico e os horários livres para visitação, o que poderia ter o ajudado a evitar filas se tivesse encontrado a informação em um site.

Além do Brasil, o site tem operação na Alemanha, Inglaterra, Rússia e Turquia. A empresa promete para o fim de fevereiro um aplicativo com versões para os sistemas iOS e Android para facilitar ainda mais informações sobre as filas.

KiiK

O app de pagamentos com versões para os sistemas iOS e Android também ganhou uma versão chamada Kiik Line, usada por donos de estabelecimentos para substituir aquelas peças quadradas com luminosos e que vibram para avisar o consumidor que sua mesa está liberada. O app gera uma senha que o usuário pode usar para acompanhar no Kiik o tempo de espera e a evolução da fila. Quando chegar a sua vez, o usuário é avisado por um alerta no app.

Com isso, o consumidor pode caminhar e ir fazer outras coisas enquanto aguarda sua vez de sentar em um restaurante ou bar. A desvantagem é que para usar a tecnologia o usuário precisa checar antes se o estabelecimento é parceiro da empresa. O sistema já é usado em São Paulo nos restaurantes Ritz, Le Jazz e Bar da Dona Onça, além de food trucks.

U.sit

Bernardo de Barros Franco e Flávia Melon, fundadores da U. Sit.

A startup trabalha com comerciantes e criou um sistema de gerenciamento de filas que avisa o consumidor por SMS quando chegou sua vez de sentar em um restaurante ou bar, para que ele não tenha que ficar aguardando na porta do local. Ao contrário dos outros sistemas, a startup não possui aplicativo. O app u.sit é usado pelos comerciantes e possui a tecnologia para enviar o alerta por SMS aos usuários. Esses, por sua vez, podem acompanhar a evolução da fila por meio de uma versão web da plataforma e cancelar sua posição na fila pelo celular se desistir de aguardar.

“O cliente não precisa baixar nenhum aplicativo. Acreditamos que não faz sentido exigir o download de um aplicativo, que demanda o consumo de dados para o download e ocupa memória no aparelho. O SMS funciona em qualquer celular, não precisa ser nem smartphone, e não precisa de plano de dados”, diz Bernardo de Barros Franco, cofundador da startup.

Para os comerciantes essa é uma maneira de ter controle sobre a fila e ter uma base de dados para saber o tempo médio de espera no local, cancelamentos e etc. O sistema criado pela startup é usado em 11 estados brasileiros e tem entre seus clientes a Pizza Hut, Le Jazz e Chez Oscar. Segundo a u.sit, o sistema está perto de completar a marca de 1 milhão de pessoas “sentadas pelo aplicativo”.