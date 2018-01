FOTO: Reprodução/Facebook FOTO: Reprodução/Facebook

A história já seria surpreendente por si só: Erik Finman, um garoto de apenas 15 anos, lançou nos Estados Unidos sua própria startup, a Botangle, que oferece um serviço online de tutores que dão aula sobre assuntos diversos, de química a dança. Mas há mais um detalhe curioso nesta história. Finman investiu no próprio negócio após transformar US$ 1 mil que ganhou da sua avó como presente em US$ 100 mil (cerca de R$ 200 mil) investindo na moeda virtual Bitcoin.

Finman sempre foi um adorador de novas tecnologias. Aos 9 anos, já dava aulas de robótica para outras crianças do seu bairro. Quando ganhou o dinheiro da avó, em 2012, decidiu investir na moeda virtual Bitcoin, que estava ganhando força, mas ainda era desconhecida. Um ano e meio depois, com a valorização da moeda, os US$ 1 mil viraram US$ 100 mil.

Com o lucro, Finman decidiu investir no sonho de criar uma startup que promovesse o “conhecimento que não é oferecido nas salas de aula”, como aulas de dança ou programação. Lançada em maio, a Botangle tem 100 usuários ativos. “Toda vez que eu entrevisto um potencial candidato a uma vaga de emprego, eu sempre pergunto se fazer parte de uma equipe com uma pessoa de 15 anos o incomoda. Algumas vezes esse é o fim da conversa, outras vezes as pessoas mentem – e eu descubro isso depois”, revelou em entrevista ao Mashable.

O salário dos funcionários da startup – 20, entre programadores, designers e animadores – é pago em bitcoins. “Quero compartilhar a riqueza do Bitcoin porque eu não tenho dúvida de que a moeda será muito maior do que qualquer um pode imaginar agora”, afirmou .

Empolgado com o empreendedorismo, Finman não tem planos de fazer faculdade. “Eu tenho um combinado com os meus pais de que se eu ganhar US$ 1 milhão antes de fazer 18 anos, eu não terei que ir ao colégio”, revela.

O garoto ficou famoso nos Estados Unidos após dar dicas de empreendedorismo e sobre como trabalhar com bitcoins em um fórum no Reddit. Você pode conferir a íntegra da conversa (em inglês) no Reddit.

