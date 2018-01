FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

O Google vai promover pela primeira vez no Brasil o Google for Entrepreneurs Week, seu evento anual para empreendedores com palestras e workshops sobre empreendedorismo e tecnologia.

Durante cinco dias, de 20 a 25 outubro, oito cidades brasileiras vão sediar o evento. São elas: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Uberaba e Teresina.

Essa é a terceira edição do evento, que no ano passado reuniu 4,5 mil empreendedores em 45 cidades e 31 países.A programaçao da edição brasileira já está disponível https://sites.google.com/site/entrepreneursweekbrasil/

As inscrições vão até o dia 12 outubro e os participantes serão escolhidos por meio de um sorteio.