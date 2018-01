O executivo ajudou a montar as operações do Google e Facebook no Brasil. FOTO: Nilton Fukuda/Estadão O executivo ajudou a montar as operações do Google e Facebook no Brasil. FOTO: Nilton Fukuda/Estadão

O vice-presidente do Facebook para a América Latina, Alexandre Hohagen, anunciou hoje em uma postagem em sua página na rede social que está deixando a empresa. Seu objetivo agora é atuar como investidor de startups e apoiar organizações sem fins lucrativos da América Latina.

“Estou muito satisfeito em ter construído o Facebook na América Latina. No entanto, agora é o momento de ir atrás de outros sonhos. Quero dedicar mais tempo à minha família e, também, usar minha experiência e conhecimento para ajudar jovens empreendedores latino-americanos e organizações sem fins lucrativos da região”, disse em trecho da mensagem (veja abaixo).

Hohagen estava no Facebook há cinco anos e, antes disso, ajudou a montar a operação do Google no Brasil. Conforme reportagem de Renato Cruz, publicada na edição de hoje no Estado e que antecipou a notícia da saída do executivo, Hohagen já investe em algumas startups, como a MarketUp, que desenvolveu um sistema de gratuito de gestão empresarial para pequenas e médias empresas.

Na matéria, Renato Cruz aborda também a trajetória do executivo e os bastidores da sua saída (clique para ler).

Abaixo, confira a íntegra da mensagem publicada por Hohagen hoje no seu perfil do Facebook:

“Em fevereiro de 2011, eu iniciei a melhor jornada profissional que pude imaginar. O Facebook na América Latina nasceu na sala da minha casa. Eu ainda lembro de pedir silêncio para as minhas filhas enquanto eu entrevistava candidatos que iriam se somar a mim nessa aventura incrível.

Hoje, depois de quatro anos, tenho o privilégio de dizer que estou ao lado dos melhores profissionais de toda a região na Argentina, Brasil, Colômbia, México e Miami. Juntos, esta equipe dá suporte centenas de empresas e colabora com milhões de pessoas que fazem parte da comunidade do Facebook.

Tenho orgulho do que construímos nos últimos quatro anos e, mais do que isso, sou grato a todos que fizeram tudo isso ser possível. O sucesso sempre anda junto com grandes pessoas, colaboração e trabalho. E o Facebook me deu tudo isso, todos os dias.

Estou muito satisfeito em ter construído o Facebook na América Latina. No entanto, agora é o momento de ir atrás de outros sonhos. Quero dedicar mais tempo à minha família e, também, usar minha experiência e conhecimento para ajudar jovens empreendedores latino-americanos e organizações sem fins lucrativos da região.

Sempre gostei de movimentações arriscadas e corajosas. Deixar o Facebook não seria diferente. A empresa está em um excelente momento, temos uma liderança incrível e conto com o time dos meus sonhos. Ter construído os fundamentos corretos do negócio faz com que essa movimentação seja mais fácil.

Vou apoiar o Facebook na busca por outro líder que dê continuidade a essa jornada e me comprometo a ficar até completarmos a transição.

Também quero ter um momento para reconhecer o grande impacto que essa experiência teve em minha vida pessoal e profissional, desde o dia em que a Sheryl me ligou para contar sobre os planos do Facebook na América Latina até o dia em que o David ligou para a minha casa e acabou conversando com minha esposa (que, imediatamente, se tornou uma grande parceira na minha saída do Google para o Facebook em 2011) e à incrível liderança da Carolyn, que se tornou não só uma grande líder, como também uma grande amiga.

Me despeço agradecendo a todos que se juntaram a nós nessa jornada.”