A Incube, empresa que desenvolve apps e atua como fundo de investimento, anunciou hoje a aquisição do serviço de chamada de motoboys 99 Motos por R$ 3 milhões .

Com a aquisição, a empresa lança no mercado uma nova companhia, a MovMov.it, com foco em oferecer soluções para chamada e pagamento móvel de serviços de courier, transporte e logística, com foco no mercado corporativo.

O serviço vai unir os 1,2 mil motoboys cadastrados na 99 Motos com outros 5 mil taxistas cadastrados no serviço de táxi da empresa, o Vá de Táxi. Qualquer corporação interessada em transportar objetos de um ponto a outro poderá requisitar um táxi ou motoboy pelo site da MovMov.it ou pelo aplicativo para o sistema Android lançado pela companhia. O sistema calcula a tarifa e o pagamento é feito direto para o prestador de serviço que for retirar a mercadoria.

“O processo de negociação com a incube foi bastante rápido e durou cerca de dois meses. Víamos uma complementariedade importante de portfólio. Com a criação da MovMov.it, seremos a primeira empresa a efetivamente oferecer uma plataforma que inclui tanto serviço de táxi como de entregas, para empresas e pessoas físicas”, afirmou o CEO da 99 Motos, Jhonata Emerick, em um comunicado.

Inicialmente a empresa atenderá clientes da Grande São Paulo e do interior. A expectativa é ampliar a oferta dessa plataforma para as principais capitais brasileiras nos próximos meses.