Gabriel Benarrós é o fundador da Ingresse. FOTO: Reprodução Gabriel Benarrós é o fundador da Ingresse. FOTO: Reprodução

A startup Ingresse, desenvolvedora de uma plataforma que permite a compra e a venda de ingressos para eventos, recebeu sua segunda rodada de investimentos série B de R$ 10 milhões da e.Bricks Early Stage, fundo de investimento que tem como principal investidor o Grupo RBS, da Qualcomm e do fundo DGF Investimentos.

::: Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

Segundo nota divulgada pela empresa, os recursos serão utilizados em ações de marketing, no desenvolvimento de novos produtos e na ampliação da equipe da startup. O investimento também vai ajudar a companhia a ampliar as opções de atendimento aos produtores de eventos, como o sistema de impressão de ingressos para pontos físicos de venda. “O investimento é importante para que a Ingresse possa aumentar em 20 vezes o número de eventos até o final do ano e desenvolver inovações que melhorem a experiência do consumidor”, diz Gabriel Benarrós, sócio-fundador da Ingresse.

Chama a atenção o fato da Ingresse ser uma startup fora do tradicional trecho Rio-São Paulo-Minas. A empresa fica em Manaus e foi criada em 2012 por Bernarrós, após ser encorajado por um professor da prestigiada Universidade de Stanford, onde estudou, a largar o curso para colocar seu projeto em prática. A startup foi acelerada pela 500 Startups, no Vale do Silício, de quem recebeu sua primeira rodada de investimento.

A Ingresse já comercializou 200 mil ingressos até hoje e afirma ter registrado crescimento médio mensal de 50% em 2013. A startup tem como uma das principais apostas para crescer e popularizar sua marca um aplicativo para dispositivos móveis que facilita a venda de ingressos e permite ao organizador fazer o controle do evento e divulgá-lo nas redes sociais.

A Ingresse também estuda abrir filiais fora de São Paulo em 2014.