Reprodução

A rede +Innovators vai oferecer bolsas de estudo integrais para três empreendedores iniciantes brasileiros que queiram aprender como criar uma startup de sucesso do zero por meio do curso online “Iniciativa Empreendedora”, promovido em parceira com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Projeto Xcala, programa de aceleramento de investimentos em novos negócios no Caribe e na América Latina.

As inscrições estão abertas até amanhã (quarta-feira, 10) no site da +Innovators. Podem concorrer pessoas que já tenham uma startup constituída e dominem o idioma espanhol (as aulas serão ministradas neste idioma).

O curso será apresentado por Isabelle Chaquiriand, diretora do Xcala e do Centro de Empreendimentos Deloitte da Escola de Negócios da Universidade de Montevidéu (IEEM). Voltado para novos empreendedores, o objetivo é oferecer ferramentas conceituais e aplicadas para que os empreendedores possam avaliar sua oportunidade de negócio e também entender como atrair o interesse de um investidor por suas empresas.

“Este curso é uma oportunidade que queremos dar aos empreendedores que têm como objetivo atrair investidores de alto nível e, ao mesmo tempo, necessitam de uma orientação especial, de modo que assim consigam medir o grau de maturidade de suas start-ups em um mercado cada vez mais competitivo”, declarou por meio de nota o CEO da +Innovators, André Monteiro.

As aulas online terão início no dia 15 de junho e terminam no dia 19 de julho, totalizando cinco semanas de duração. A cada semana, os alunos deverão dedicar entre seis a dez horas para consultar o material disponível, de acordo com seu tempo livre. Serão realizadas ainda duas atividades em tempo real, no início e na fase final do curso, que poderão ser previamente agendadas com cada aluno.