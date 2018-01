Hoje é quarta-feira de cinzas e, já que a lenda diz que o ano começa mesmo depois do Carnaval, vou deixar a dica de um evento que promete ajudar quem está começando ou quer tirar a ideia de abrir sua própria startup do papel.

Será realizado no fim de março o StartupCON, conferência sobre o mercado de startups brasileiro, que terá transmissão online e totalmente gratuita. A meta é transmitir muito conhecimento e a história de alguns empreendedores de sucesso e aumentar as chances de sucesso de novos empreendedores, segundo Felipe Melo, CEO da Startup Mind e organizador do evento.

Muitos nomes importantes já constam na lista de palestrantes. Entre eles estão Camila Farani, diretora da Gávea Angels, Marco Fisbhen, CEO do Descomplica, que já recebeu duas rodadas de investimento de fundos do Vale do Silício, Amure Pinho, CEO do Blogo, que tem anos de experiência no mercado, e Guilherme Junqueira, diretor executivo da Associação Brasileira de Startups.

Para se inscrever, basta entrar no site do evento de cadastrar o e-mail. A organização promete em breve divulgar a programação com todos os horários. Entre os temas a serem abordados estão empreendedorismo de games, mobile, aceleração de startups, investimento anjo, ecommerce, design, programação, marketing de conteúdo, SEO, startup enxuta, validação de ideias, vídeo marketing, pitch,entre outros.