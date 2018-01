FOTO: Reuters FOTO: Reuters

O número de lugares no Brasil que aceitam a moeda virtual Bitcoin ainda não chegou a uma centena, segundo o CoinMap, serviço que mapeia os locais que usam a moeda pelo mundo. No entanto, cada vez mais empresas e startups parecem interessadas em facilitar o primeiro contato do consumidor e de lojistas com o Bitcoin.

Entre elas, estão as startups brasileiras Poup e PagCoin, que uniram forças em prol da moeda virtual. As duas empresas vão permitir que ao fazer uma compra em determinadas lojas do comércio eletrônico, o cliente possa receber parte do valor da compra de volta, na forma de bitcoins.

Falei do PagCoin no Start há pouco tempo. A empresa brasileira quer ser uma espécie de PayPal do Bitcoin e estimular lojistas a aceitar pagamentos com a moeda virtual no comércio eletrônico. A empresa converte automaticamente todas as transações pagas com Bitcoin para o Real e deposita o valor na conta bancária da empresa.

Já a Poup atua no segmento de cashback. Seu objetivo é dar uma parte do dinheiro pago em uma compra de volta aos consumidores que compram em lojas que fazem parte da sua rede.

Desde meados de julho, a Poup passou a oferecer a possibilidade do consumidor resgatar os seus créditos como bitcoins, para quem acumular o mínimo de R$30,00 de saldo para saque na plataforma, por meio de uma parceria com a PagCoin.

Carlos Botelho, um dos fundadores do Poup, indica que a iniciativa pode ajudar a quebrar barreiras para quem tem curiosidade de usar a moeda, mas ainda tem receio ou não sabe como investir, já que o “usuário utiliza apenas o dinheiro que já ganhou com suas compras online para começar a investir em Bitcoins”, afirma.

O movimento vai de encontro com a tendência internacional. Há poucos dias alguns dos nomes mais influentes da internet mundial, como Ronaldo Lemos, da fundação Mozilla, e Joi Ito, do MIT Media Lab, anunciaram o lançamento do Stellar, um novo protocolo de transação na internet que permite a interação de moedas tradicionais e virtuais. Veja a matéria que o Link publicou sobre o assunto para entender melhor.

