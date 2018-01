Divulgação

Quer ter ideia da popularidade das startups e do modo de vida dos empreendedores de tecnologia aqui nos EUA? Nunca achei que fosse escrever isso, mas já existe até um livro do gênero pornô soft, na linha do best-seller Cinquenta tons de cinza, para empreendedores. Ou melhor, sobre empreendedores.

O título do primeiro de uma série de quatro livros é sugestivo: Hardwired. A autora, Meredith Wild, foi empreendedora e criou startups de tecnologia antes de se tornar escritora. Prestem atenção na sinopse da história que ela criou:

Livro é o primeiro de uma série com cinco volumes. FOTO: Divulgaçào

“Determinada a superar um passado difícil, Erica Hathaway aprende desde cedo a viver por conta própria. Dias após sua formatura na faculdade, ela se vê frente a frente com um painel de investidores que poderão apoiar ou quebrar sua startup iniciante. A única coisa para a qual ela não se preparou foi para a possibilidade de ‘cair de quatro’ pelo investidor arrogante e generoso que parece determinado acabar com a sua apresentação.

O bilionário e hacker Blake Landon já ganhou a sua fortuna com software e está acostumado a conseguir o que quer. Cativado pela determinaçào e beleza de Erica, ele não quer nada além de possuí-la desde que ela entrou em sua sala de reuniões. Determinado a ganhá-la, ele quebra as suas defesas e luta pela sua confiança, mesmo que isso signifique sacrificar o nível de controle ao qual ele se acostumou.”

Além de Hardwired, a série Hacker tem outros três volumes: Hardpressed, Hardline e Hardlimit. O quinto volume, Hardlove, tem previsão de lançamento em setembro. Até agora, a autora já conseguiu vender — acreditem se puder — 1,2 milhão de cópias dos seus livros em versões online e impressa. A série já apareceu na lista dos livros mais lidos do The New York Times, USA Today, entre outros jornais populares por aqui.

Wild diz em entrevistas que seu objetivo ao escrever o livro é valorizar mulheres fortes (criando uma personagem empreendedora que cai no clichê mais óbvio de se apaixonar pelo homem rico e dominador!? Aham!) e que a inspiração para criar o livro veio após achar sexy a voz de um CEO durão que se revelou acessível quando ela foi pedir-lhe conselhos sobre negócios. O resto ela jura que é fruto da sua imaginação. Wild é casada e tem três filhos.

P.S. O blog segue em ritmo mais lento neste mês de maio, porque estou nos EUA participando de um programa de empreendedorismo para jornalistas organizado pelo Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ) e financiado pelo Departamento de Estado Americano. Como bolsista das duas instituições, estou realizando uma série de pesquisas sobre inovação em jornalismo em Washington D.C. Voltamos com nossa programação normal na segunda semana de junho. Até lá, seguimos com algumas novidades sobre tecnologia e startups do lado de cá!