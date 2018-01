Fabrício Bloisi, CEO da Movile. FOTO: Ricardo Lima/Estadão Fabrício Bloisi, CEO da Movile. FOTO: Ricardo Lima/Estadão

A Movile, detentora de aplicativos como iFood, Apontador e PlayKids acaba de receber uma nova rodada de investimento liderada pela Naspers de R$ 125 milhões. A empresa sul-africana de mídia é a principal acionista da Movile desde 2008.

O novo aporte será destinado, principalmente, à aceleração dos negócios da empresa no setor de O2O (Online to Offline) – configurado por transações que têm início no universo online e são finalizadas com o recebimento de produtos ou serviços no mundo físico – e usado para solidificar outros negócios da Movile, comoo app iFood (delivery de comida), Apontador (busca e avaliações de negócios locais), Maplink (geolocalização) e CinePapaya (venda de tickets online). A

Parte do aporte será utilizada também para ampliar a atuação do PlayKids, aplicativo de conteúdo educacional para crianças de até 5 anos e que hoje é o aplicativo infantil com maior faturamento no mundo todo.

“Este investimento sinaliza nosso crescimento na América Latina e também em outras regiões. Após nos estabelecermos como líderes de mercado no Brasil, por meio de uma variedade de verticais do comércio móvel, entramos agressivamente em outros novos mercados e adotamos o principal mote do Vale do Silício, que é agir e se adaptar rapidamente’. O resultado disso é que nossos produtos têm sido posicionados para um crescimento global”, afirmou Fabricio Bloisi, CEO e fundador da Movile, por meio de nota.