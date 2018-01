Fundador do Quora é também um dos criadores do Facebook. FOTO: Divulgação

Primeira aceleradora de empresas dos Estados Unidos, a Y Combinator anunciou um experimento interessante na semana passada: em sua próxima rodada de aceleração vai admitir uma startup veterana do mercado, que acaba de receber sua terceira rodada de investimento. Ninguém mais, ninguém menos do que o site de perguntas e respostas Quora.

Fundado em 2009 e nos ar desde 2010, o Quora já superou há tempos a fase de estruturação e implementaação do negócio, quando geralmente uma aceleradora ajuda uma startup (veja a matéria que eu publiquei no Link sobre as aceleradoras brasileiras e sua atuação para conhecer melhor o modelo).

O presidente da Y Combinador, Sam Altman, disse que “tanto a empresa quanto a comunidade da Y Combinator vão extrair muito valor da experiência”.

Os termos do acordo serão diferentes do usual da aceleradora. O Quora acabou de receber uma rodada série C de investimento de US$ 80 milhões. A Y Combinator entrou no grupo de investidores com algo próximo aos tradicionais US$ 120 mil que investe em empresas iniciantes, segundo o CEO do Quora, Adam D’Angelo, revelou ao TechCrunch. Em troca, porém, a Y Combinator levará uma fatia bem menor do que os 7% de costume. A equipe do Quora também não participará de todos os eventos da aceleradora.

Mas, afinal, por que o Quora entrou para turma 2014 da Y Combinador?

A resposta foi dada pelo próprio CEO da empresa, D’Angelo, no Quora!

Com uma base de usuários engajada — foram 500 mil tópicos em abril — o Quora precisa provar para investidores que consegue crescer com velocidade para se aproximar da sua meta de “compartilhar o conhecimento do mundo”.

Além disso, até hoje a startup não sabe como se monetizar. E a Y Combinator é conhecida justamente por ajudar startups a resolver com sucesso esses dois problemas: crescimento da base de usuários e definição de um modelo de negócio. Para o Quora, a grande oportunidade é ter acesso aos mentores e toda a rede de contatos da Y Combinator. “Não queremos fingir ser uma empresa pequena. Nós só queríamos ser parte da rede de contatos”, disse D’Angelo, para o TechCrunch.

Para a Y Combinator, é uma chance de investir em uma empresa que já alcançou algum sucesso e está próxima de entrar para o time das empresas que valem US$ 1 bilhão.

Esse não será o único investimento da Y Combinator em uma startup mais madura. Altman diz esperar que o modelo da aceleradora funcione para ajudar empresas mais maduras a estabelecer metas intermediárias e a progredir a partir delas. Vale acompanhar o resultado e o modelo. A união da Y Combinator com o Quora mostra que, afinal, não é só nos ecossistemas de startups mais iniciantes, como o brasileiro, que empresas mais maduras são carentes de apoio. Reconhecer fraquezas e buscar mentoria qualificada, afinal, não faz mal a ninguém.