O mercado brasileiro de startups começa o ano com o seu primeiro “exit”, como se diz no jargão empreendedor quando uma empresa abre capital ou é adquirida por outra, oferecendo retorno do investimento aos investidores. A startup ZeroPaper foi adquirida pela Intuit Inc., maior desenvolvedora global de softwares de gestão financeira para pequenos negócios e contadores. A empresa sediada em Mountain View, no Vale do Silício, tem suas ações negociadas na Nasdaq e é idealizadora do QuickBooks Online, que oferece o serviço de contabilidade na nuvem e estreia no Brasil por meio da aquisição. O valor da transação não foi revelado.

A aquisição traz otimismo para as startups brasileiras não só pelo ainda baixo número de exits de startups no Brasil, até por ser um mercado ainda bastante novo, mas também por ser um caso bem-sucedido de uma empresa que passou por uma aceleradora. Nos últimos anos o mercado brasileiro foi inundado por aceleradoras de startups, como são chamadas as empresas que oferecem mentoria, estrutura e um pequeno investimento para ajudar startups a se desenvolver.

Conforme já fallei aqui no Link, o mercado vem aguardando resultados positivos surgirem das aceleradoras, que ainda precisam se provar. O ciclo de investimento prevê um período de pelo menos cinco anos para retorno de um investimento, o que faz com que ainda seja cedo para se tirar conclusões sobre a eficácia das aceleradoras no Pais. A venda da ZeroPaper para a Intuit é o primeiro case bem-sucedido do tipo no Brasil, considerando-se que a empresa foi criada em 2012.

“A 21212 esteve sempre muito confiante sobre o potencial de impacto da ZeroPaper como um software de gestão financeira, por resolver um problema real de milhões de micro e pequenos empreendedores. Essa aquisição demonstra o quão longe empreendedores brasileiros podem chegar depois de apenas dois anos de operação”, declarou por meio de nota Frederico Lacerda, sócio-fundador da 21212.

A ZeroPaper foi criada em 2012 e ganhou mercado com uma solução online de gestão financeira entre empreendedores e microempreendedores, que tem 450 mil clientes. A startup foi acelerada pela 21212, do Rio de Janeiro, e tem como acionistas, além da aceleradora, a TOTVS Ventures e os investidores-anjo José Schettino e Emmanuel Orillard.