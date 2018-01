Jimmy Iovine, cofundador da Beats, Tim Cook, presidente da Apple, Dr. Dre e Eddy Cue, vice-presidente de software da Apple. FOTO: Divulgação Jimmy Iovine, cofundador da Beats, Tim Cook, presidente da Apple, Dr. Dre e Eddy Cue, vice-presidente de software da Apple. FOTO: Divulgação

“Sou o primeiro bilionário do hip hop, p****!” grita um animado Dr. Dre no vídeo que viralizou no início do mês quando surgiu o boato de que a Apple compraria a Beats, a empresa que nasceu como uma pequena startup em 2006, criada por ele e pelo executivo do mercado de música Jimmy Iovine. Na filmagem, Dr. Dre confirmou sem querer a aquisição que viria se confirmar na quarta-feira, 28.

Ao vender seu negócio para a Apple, Dr. Dre não só se torna um dos primeiros bilionários do hip hop. Ele também se torna uma peça-chave para a Apple desenvolver seu serviço de streaming, o que a própria Apple deu a entender em seu comunicado sobre a aquisição. Depois de dominar o mercado de downloads de música com o iTunes, a empresa vem patinando para emplacar no de streaming. Com a Beats, de quebra ainda ganha a oportunidade de injetar um pouco da aura ‘cool’ da empresa em seu negócio, algo que a Apple vem perdendo gradativamente desde a morte de Steve Jobs.

Mas como a Beats se tornou um negócio de bilhões?

A empresa foi fundada em 2006 e lançou seus primeiros fones de ouvido Beats By Dr. Dre em 2008. A história oficial diz que Dr. Dre vivia frustrado porque as pessoas não estavam ouvindo as músicas “do jeito que elas realmente são”, por causa da má qualidade dos fones de ouvido populares que não captavam as nuances das músicas que produziam.

A qualidade dos fones da Beats, porém, é bastante questionada pelos mais entendidos do assunto. No início a empresa sequer produzia os produtos. A grande sacada da marca para se tornar um hit foi o marketing e o desing. Os fones de ouvido grandes (os chamados headphones) não eram nada populares na época. O usuário comum preferia os menores, que podiam ser colocados dentro da orelha (os earphones). Para popularizar o modelo, a Beats criou um design arrojado, modelos mais leves e dobráveis para serem facilmente carregados dentro da bolsa e abusou das cores.

Para promover os produtos, recrutou cantores de pop e hip hop dos EUA para usar os seus fones nas ruas e em clipes musicais. Foi assim que os fones coloridos ganharam status de acessório de moda e aura ‘cool’.

Foi em 2013 que a Beats começou a fabricar seus próprios produtos, após romper contrato com a Monster, até então responsável pelos fones da marca do Dr. Dre. O rompimento que exigiu da Beats esforço para se reinventar acabou se provando uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo que ganhou um novo concorrente, a Monster, a Beats fez um movimento para se distanciar ainda mais dos competidores e investiu em novos produtos.

Artistas como Will.I.am ajudaram a divulgar os fones da Beats. FOTO: Divulgaçào

Em meio ao emaranhado de fones no mercado com nomes formados por combinações de letras e números que pareciam destinados apenas a quem já entendia alguma coisa de aspectos técnicos de som, a Beats deu nomes simples aos seus modelos como Pro, Studio, Wireless. Bem diferentes dos “XPTO- 300” e afins disponíveis no mercado.

Iovine não parece ter mentido no comunicado de imprensa sobre a aquisição no qual disse que “sempre soube que a Beats pertencia à Apple” porque a sua empresa foi ” inspirada na capacidade inigualável de casar cultura e tecnologia da Apple”. As duas marcas realmente parecem ter mais em comum do que parecem. E hoje soam mesmo complementares de alguma forma.

A Beats pecou ao tentar copiar a Apple por deixar de fora um elemento importantíssimo a Jobs: além de bonitos, funcionais e acessíveis, os produtos precisavam ter alta qualidade, algo pelo qual os fones da marca não são, infelizmente, conhecidos. Porém, foi capaz de criar um serviço de streaming de música, o Beats Music, lançado em janeiro deste ano, que em pouco tempo se mostrou mais promissor do que o iTunes Radio. A aquisição parece ser benéfica para ambas as partes e com potencial de abrir ainda novas oportunidades.

O Carlyle Group, que investiu US$ 500 milhoes na Beats, disse recentemente que ganhou em torno de US$ 1,2 bilhão no ano passado em receita com a venda de fones de ouvido. Esse é um mercado que a Apple ainda nem explorou a fundo…