Quem são os jovens com menos de 35 anos mais inovadores do Brasil? A MIT Technology Review, publicação do Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT, na sigla em inglês) fez uma lista apontando os brasileiros mais promissores na área de tecnologia e que são candidatos a integrar a lista global da revista, da qual já fizeram parte nomes como Mark Zuckerberg, criador do Facebook.

A publicação diz que o processo seletivo contou com a colaboração de um grupo de especialistas (entre os quais estavam nomes como Cassio Spina, da Anjos do Brasil, e Antonio Botelho, da Gávea Angels) e consultas específicas a outros avaliadores de diferentes áreas técnicas. Um conselho de editores da MIT Technology Review nos Estados Unidos também colaborou com a escolha.

Confira a lista:

Vanessa Testoni, 34 anos

Doutora em engenharia elétrica pela Unicamp e funcionária do Instituto de Pesquisa da Samsung no Brasil, ela desenvolve tecnologias para garantir a segurança dos meios de comunicação que são usados para transferir arquivos pela internet.

Lucas Strasburg, 22 anos

O estudante de engenharia mecânica da universidade Feevale, em Novo Hamburgo, RS, projeta e fabrica próteses ortopédicas de baixo custo, feitas com plástico reciclado.

David Schlesinger, 34 anos

Médico formado pela USP e cofundador da empresa Mendelics, ele criou um método para diagnóstico de doenças genéticas raras, como alguns tipos de câncer de mama e ovário, cardiomiopatias congênitas e imunodeficiências hereditárias.

Lorrana Scarpioni, 23

Formada em Relações Públicas e em Direito, ela fundou a Bliive, rede social colaborativa que permite aos usuários trocar entre si serviços que vão de pintura a aulas de música e que tem mais de 15 mil usuários em 55 países.

Martin Restrepo, 32 anos

Cofundador da Editacuja, que criou um método de ensino por meio de dispositivos móveis para melhorar a formação empresarial e acadêmica dos jovens. Ele é formado em Engenharia Eletrônica.

Guilherme Lichand, 27 anos

Economista, estudante de PhD em Harvard e cofundador da MGov, empresa de consultoria em políticas públicas. Criou um sistema para coletar e compartilhar dados sobre o clima por meio do celular para que agricultores tenham informações mais precisas e possam se antecipar aos impactos climáticos.

Wendell Coltro, 34 anos

Pesquisador da Universidade Federal de Goiás, desenvolveu uma tecnologia de baixo custo para fabricar papéis com reagentes que permitem análise de fluídos como sangue.

Gustavo Caetano, 32 anos

CEO e fundador da empresa Samba Tech, que começou como distribuidora de jogos para celular, mas mudou de área e se tornou uma empresa de soluções de comunicação digital corporativa. Ele criou uma plataforma para a publicação de vídeos na web e um sistema de anúncios em vídeos.

Eduardo Bontempo, 30 anos

Formado em administração de empresas pela FGV e com MBA pelo MIT, o especialista em educação é cofundador da plataforma Geekie Lab, que já foi utilizada por 2,4 milhões de alunos no Brasil. O sistema identifica as necessidades educacionais de cada aluno e cria um plano de ensino personalizado.

Mario Adolfi, de 27 anos

Fundador da Kidopi, startup que desenvolveu o aplicativo HealthBI, que ajuda gestores de hospitais a acompanharem diferentes indicadores em tempo real para tomar a decisão correta. O sistema correlaciona, por exemplo, indicadores como o número de leitos disponíveis e de internações agendadas. O sistema foi eleito como o melhor software do Brasil na categoria saúde digital pela ONU.