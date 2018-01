A realeza britânica é a mais nova investidora do mercado brasileiro de startups. O empresário George Milford Haven, de 52 anos, primo da rainha Elizabeth II e 4º marquês de Milford Haven lança amanhã oficialmente no Brasil a startup MoneyGuru, que pretende funcionar como uma espécie de “Buscapé para serviços”, oferecendo conteúdo e comparadores de preços para o usuário decidir sobre a contratação de serviços como consórcios, cartões de crédito e planos de saúde.

Haven já tem experiência nesse mercado. Ele fundou em 2000, no Reino Unido, o bem-sucedido uSwitch, site de comparação de preços de serviços como seguros, telefonia e eletricidade.

O negócio foi criado para ajudar os britânicos a comparar os preços e escolher um fornecedor de energia – no Reino Unido, diferentemente do Brasil, há diversos fornecedores. O negócio prosperou e foi vendido após seis anos por £ 210 milhões (cerca de R$ 820 milhões, atualmente), para a empresa EW Scripps.

Depois de vender o negócio, Haven comprou do Yahoo, em 2008, o comparador de preços europeu Kelkoo, presente em 14 países, e lançou no ano passado, na Espanha, um negócio semelhante à MoneyGuru, chamado KeListo.

A iniciativa de empreender no Brasil foi tomada após estudar diferentes mercados por três anos à procura de novos locais para investir. “Não havia nenhum negócio do tipo por aqui, mas havia uma grande comunidade de pessoas usando a internet e se tornando sofisticadas. Era uma boa oportunidade.”

A operação da MoneyGuru foi montada no ano passado. Quem está à frente da startup é o ex-CEO do site de relacionamentos e-Harmony Stanlei Bellan, que tem 12 anos de experiência em empresas de internet. No escritório da startup, em Moema, trabalham 30 pessoas. A meta é chegar a 100 até 2015.

Com residência dividida entre a Suíça e a Inglaterra, Haven cuida dos seus negócios à distância e participa de reuniões por videoconferência.

Aposta

Haven investiu £ 3 milhões para abrir a MoneyGuru no Brasil (cerca de R$ 11 milhões) e prevê aportar £ 10 milhões anualmente até 2017. “Queremos desfazer a burocracia e ser facilitadores para ajudar qualquer pessoa no Brasil, tanto quem vai fazer o consórcio de uma BMW quanto de uma bicicleta”, diz

A startup pretende investir em marketing, mas tem como principal aposta atrair usuários para o conteúdo editorial de finanças pessoais. O site entrou no ar em novembro, tem uma média de 65 mil visitantes únicos por mês e parceiros como os bancos Itaú, Bradesco, as empresas de consórcio Embracon e Mapfre, entre outras.

O maior desafio da startup hoje é integrar parceiros ao site. “Somos bem recebidos por todas as empresas. Elas entendem o negócio e querem fazer as operações online acontecer”, diz Bellan. “Mas a comparação de preços de serviços é muito diferente da de produtos, porque os valores variam muito. Estamos tentando encontrar o casamento perfeito”, diz.

Heaven espera o retorno do investimento em um ano e meio. O empresário confessa que se arrependeu da venda do uSwitch e acredita que hoje o negócio poderia valer três vezes mais. Com as startups na Espanha e no Brasil espera recriar sua mina de ouro. “Gostaria de pensar que em até cinco anos esse negócio possa ficar do tamanho do uSwitch”, diz. A venda futura da empresa, por ora, está descartada. “Quero deixar um legado. Há oportunidade para expandir o negócio pela América Latina. A princípio, vou manter.”

