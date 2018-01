Premiação foi anunciada durante evento da RME. FOTO: Divulgação Premiação foi anunciada durante evento da RME. FOTO: Divulgação

A plataforma Rede Mulher Empreendedora (RME) lançou em parceria com o Google For Entrepreneurs e a Tech Sampa – Política Municipal de Estímulo à Inovação e ao Desenvolvimento de Startups da Cidade de São Paulo – o “Prêmio Mulheres Tech em Sampa”.

O concurso vai selecionar cinco projetos que estimulam o empreendedorismo feminino com foco em tecnologia e que sejam coordenados exclusivamente por mulheres para receber um total de R$ 50 mil para sua execução- R$ 10 mil reais para cada iniciativa.

O objetivo é ampliar a participação de mulheres no ecossistema de startups da cidade de São Paulo por meio de ações gratuitas ou de baixo custo a serem realizadas durante o ano de 2015. “As mulheres estão empreendendo mais, mas a maioria dos negócios criados por elas ainda são em áreas que elas dominam e nas quais se sentem confortáveis”, diz a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes.

Segundo dados da Rede Mulher Empreendedora, 52% das micro e pequenas empresas da capital são geridas por mulheres. O problema, no entanto, é que a maioria desses negócios são em ramos mais tradicionais. “Essas empresas têm um potencial de crescimento menor. Precisamos incentivá-las a abrir negócios que utilizem tecnologia, para ter maior impacto na sociedade”, diz Ana.

As interessadas podem se inscrever até 15 de janeiro no site da Rede Mulher empreendedora, no qual também está disponível o regulamento da premiação. O resultado sai em 7 de fevereiro.

Os projetos serão avaliados com base nas seguintes características:

Difusão: ações específicas de inspiração, difusão e valorização do empreendedorismo digital entre as mulheres, que apoiem o fortalecimento, participação e integração do ecossistema empreendedor feminino em atividades como, por exemplo, criação de empresas, investimento anjo, aceleração de negócios conteúdo, assessoria, palestras, vídeos, rodadas de negócios, encontros, interações e premiação.

Formação: ações específicas de formação, capacitação, aperfeiçoamento e qualificação de mulheres interessadas em criar negócios digitais ou desenvolver atividades de programação e desenvolvimento por meio de cursos, oficinas técnicas, conteúdo online, assessorias, palestras, encontros e interações.

Pesquisa: projetos de pesquisa e estudos que visam descobrir e/ou aprofundar o conhecimento sobre a presença e atuação feminina no empreendedorismo digital e em empresas de tecnologia, compreendendo desafios e oportunidades existentes para mulheres na área de tecnologia para a proposição de ações que estimulem o interesse e aumentem a participação das mulheres neste mercado.