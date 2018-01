Notícia quentíssima no Start: acabo de receber do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) a lista das aceleradoras selecionadas por meio de edital para participar das próximas etapas do programa Start-Up Brasil. Confira:

Dessa vez foram doze aceleradoras selecionadas. Na etapa anterior foram escolhidas nove. Continuam no programa seis aceleradoras: 21212, Acelera MGTI (Fumsoft), Aceleratech, Papaya Ventures, Start You Up e Wayra.

A organização parece ter tentado promover uma maior diversidade geográfica, uma das maiores críticas feitas à seleção anterior, que contava apenas com aceleradoras da região sudeste. Pelo novo edital foram selecionadas duas aceleradoras do nordeste: o C.E.S.A.R Labs, ligado a uma das incubadoras mais importantes do País, o C.E.S.A.R, no Recife, e a Acelera Cimatec, de Salvador. Também temos duas aceleradoras no Sul: a Wow e a Ventiur, de Porto Alegre.

Vou conversar com a organização do programa sobre os resultados desta etapa e conto em breve por aqui. Dúvidas? Reclamações? Escreva nos comentários e eu prometo levar todas as questões para serem respondidas pelo MCTI.

Em abril, a organização do Start-Up Brasil promete divulgar o próximo edital para selecionar startups.

Não conhece o Start-Up Brasil?

O programa Start-Up Brasil faz parte do Plano TI Maior, lançado em 2012, que prevê o aporte de R$ 60 milhões do governo federal até 2015 em 300 startups. O programa já selecionou 118 startups nas suas duas primeiras rodadas de seleção. Veja os resultados da primeira e da segunda etapa no Link.

As startups selecionadas recebem ao longo de um ano até R$ 200 mil em bolsas do CNPq para custeio de despesas com salário e têm acesso a outros R$ 36 milhões, no total, ao se associar a uma das aceleradoras do programa, em troca de participação societária.

Mas… o que são aceleradoras?

A aceleradoras têm um papel educativo na vida de startups iniciantes. Elas oferecem apoio para tornar o negócio escalonável no menor tempo possível, por meio de mentorias, cursos e networking. Também fazem um investimento pequeno no negócio em troca de participação na empresa.

Todas as aceleradoras do Start-Up Brasil possuem programas independentes que fazem processos seletivos regularmente para escolha de novas startups para serem aceleradas. O tempo de duração de cada programa varia, em média, entre 3 e 6 meses.